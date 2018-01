Onlinehändler click-licht.de erzielt 10 Mio. EUR Jahresumsatz - eine Erfolgsstory aus Recklinghausen

Recklinghausen (ots) - Der Onlineshop click-licht.de hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresumsatz von 10 Mio. EUR erreicht und somit das beste Umsatzergebnis seit Bestehen erzielt. Die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr betrug 25 %. Durch diesen Erfolg bestätigt, ist für 2018 am Standort Recklinghausen als Großprojekt eine Erweiterung der Lagerfläche von 750 Quadratmeter um zusätzliche 1.000 Quadratmeter in Planung. Ziel des Projektes wird es sein, mehr Platz für neue Mitarbeiter zu schaffen, um so das Wachstum des jungen Unternehmens mit weiterem Potenzial zu unterstützen.

Bereits 2004 begann die Selbstständigkeit von Rudolf Ring mit dem Verkauf des ersten Leuchtensortiments über verschiedene Internet-Auktionsplattformen. Um besser auf Kundenwünsche eingehen zu können und flexibler bei der Angebotsgestaltung zu sein, entschied sich Herr Ring 2006 einen ersten Onlineshop auf xtCommerce Basis zu realisieren. 2014 zog das Unternehmen in die neue click-licht.de Zentrale ein, diese bot im angeschlossenen Lager Platz für 1.785 Regalplätze und somit für 16.000 Leuchten. Im gleichen Jahr erreichte das Unternehmen bereits einen Umsatz von 4,98 Mio. EUR.

Durch stetige Sortimentserweiterung und den Ausbau des Onlineshops mit eigener Produktfotografie sowie Experten im Category Management vor Ort, erreichte der Onlineshop ein neues Level in der Entwicklung individueller Produktinformationen. Ein von Kunden außerdem besonders geschätzter Service von click-licht.de ist die telefonische Beratung, die von Fachkräften aus der Leuchtenindustrie übernommen wird.

Das im Jahr 2006 von Rudolf Ring gegründete Unternehmen click-licht.de gehört mit zu den ersten Onlineshops für Leuchten und Lampen in Deutschland. Mit seinen über 30.000 Artikeln bietet er seinen Kunden eine große Auswahl an Produkten, mit telefonischer Fachberatung, aus dem gesamten Leuchtensortiment an. Die Vielfalt an qualitativ hochwertigen Produkten macht click-licht.de zu einem starken Fachhändler am Markt - mehr als 200.000 zufriedene Kunden und ein Umsatz von über 10 Mio. EUR bestätigen dieses. Mit über 10 Jahren Erfahrung im eCommerce erreicht click-licht.de eine Kundenzufriedenheit von über 95 %. Mehr als 25 Mitarbeiter sorgen dafür, den Onlineshop täglich mit neuen Produkten zu ergänzen und immer am Trend von Morgen zu sein.

