FP-Nittmann: FPÖ wird der Subvention für Szene Wien und VÖM nicht zustimmen

Förderungen sind kein Freibrief, um schlecht zu wirtschaften

Wien (OTS) - Der Subventionsantrag für die Szene Wien KulturbetriebsgesmbH aus dem Jahr 2018 unterscheidet sich von denen der Vorjahre, da erstmal keinen Erlös ausgewiesen wird. Im Jahr 2017 hat die Szene Wien noch Eigenerlöse von rund 250.000 Euro eingenommen. 2018 werden aber nur noch die Steuerzahler - und das mit 500.000 Euro - nicht aber die Besucher zur Kasse gebeten. Aus der Sicht der FPÖ-Wien müsste die Szene Wien aber wie in den Jahren zuvor aus der Vermietung und Verpachtung dieser Veranstaltungsstätte Erlöse lukrieren.

Es scheint, dass die Zurverfügungstellung der Mittel 2018 unentgeltlich an die eigentlichen Veranstalter erfolgt. „Ein installierter Beirat beschließt, wer in den Genuss dieser Unentgeltlichkeit und damit der Subvention kommt, aber der Gemeinderat, der die Subventionen beschließen soll, weiß nicht wer die Nutznießer sind“, erklärt Nittmann das mögliche Vorgehen.

Nittmann kritisiert zudem, dass die Szene Wien in den vergangenen drei Jahren jeweils 500.000 Euro an Fördergeldern von der MA7 bekommen hat, ohne anzugeben, wofür diese Förderungen verwendet wurden. „Das ist ein klassisches Beispiel für intransparente Fördervergabe", kritisiert Nittmann.



Ebenso wird die FPÖ diesmal der Subvention für den `Verein VÖM – Vereinigte Österreichische Musikförderer´ nicht zustimmen, vorwiegend deshalb, weil die rot-grüne Stadtregierung die finanziellen Gebarungen des Vereins offenbar weiter decken will. „Die Empfehlung, die Fördervergabe an einen Bericht eines Wirtschaftsprüfers zu knüpfen, wird weiterhin nicht ernst genommen. Da sich die rot-grüne Stadtregierung weigert, trotz herber Rechnungshofkritik in Zusammenhang mit der finanziellen Gebarung des Vereins Empfehlungen umzusetzen, stimmen wir nicht zu“, so Nittmann abschließend.









Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 9452957

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at