Wirtschaftsagentur Wien: Neues Förderangebot für Wiener Unternehmen

Informationen und Beratung beim Fördertag der Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) - Tipps und Informationen zum neuen Förderangebot und allen unternehmerischen Fragen an einem Ort aus erster Hand. Das bietet der Fördertag für die Wiener Wirtschaft im Rathaus. Am 30. Jänner 2018 wird am Fördertag der Wiener Wirtschaft Beratung zu den neuen Förderungen sowie Finanzierungen, Gründungen, Kooperationsmöglichkeiten, Betriebsflächen, Immobilien, Qualifizierung und Betriebsanlagengenehmigungen geboten. Der Eintritt ist frei.

Schneller zum Förderantrag

Bis zu 25 Prozent Zeitersparnis bei der Antragstellung: Unter dem Motto „Antragsteller müssen keine Förderexperten sein“ hat die Wirtschaftsagentur alle Abläufe und Abfragen genau analysiert und überarbeitet. Insgesamt setzt das neue, ab sofort verfügbare Förderangebot mit seinen 14 Programmen noch mehr Anreize für höhere Beschäftigungszahlen, Investitionen und Gründungen. So können etwa Wiener Gründerinnen und Gründer nun bei allen Förderschwerpunkten einreichen und mehr Fördergeld abrufen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Beratungskapazitäten für den Fördertag am 30. Jänner im Bereich Gründungen im Vergleich zur letzten Ausgabe verdoppelt.

Fördern wirkt

Die Wirtschaftsagentur Wien hat 2017 insgesamt 528 neue Projekte von Wiener Unternehmen gefördert. Das stärkt nicht nur Unternehmen, sondern sichert rund 1.500 Arbeitsplätze in der Stadt. Die geförderten Unternehmen haben in Summe 175 Millionen Euro in ihre neuen Projekte investiert und werden damit die Fördersumme versechsfachen.

Die Expertinnen und Experten von Wirtschaftsagentur Wien, Stadt Wien, WKBG, waff und AMS beraten am Fördertag der Wiener Wirtschaft in allen unternehmerischen Fragen. Ergänzend finden Vorträge zu den neuen Förderangeboten der Wirtschaftsagentur statt.

WANN: 30 Jänner 2018, 15:30 bis 19:00 Uhr

WO: Wiener Rathaus, Festsaal

Der Eintritt ist frei.

Mehr dazu und zu allen Angeboten der Wirtschaftsagentur Wien finden sich auf: www.wirtschaftsagentur.at

