ÖVP Wien: Wir fordern endlich Klartext für Wien

Es muss nun wieder um die Zukunft unserer Stadt gehen – Rot-grün hat sich vom Leben der Menschen längst verabschiedet

Wien (OTS) - "Es ist Zeit für Klartext in Wien“, unterstreicht Stadtrat Markus Wölbitsch nach dem heutigen Fototermin vor dem Rathaus. „Die SPÖ Wien hat sich lange genug in internen Streitigkeiten um die Bürgermeister-Nachfolge verloren. Nun muss es wieder um die Zukunft unserer Stadt gehen. Rot-grün muss raus aus ihrer Glaskugel und zurück ins Leben der Menschen! Wien kann mehr und die Wienerinnen und Wiener verdienen mehr!“

Die ÖVP Wien hat heute gemeinsam mit ihren Gemeinderäten und JVP-Vertretern zu einem Fototermin geladen. „Rot-grün muss weg von der Politik der Nebensächlichkeiten. Die Nachfolgefragen in der SPÖ haben unsere Stadt lange genug gelähmt, es muss nun wieder um Zukunftsfragen gehen. Das haben wir heute vor dem Rathaus symbolisiert: Wir fordern Klartext ein. Denn Wien muss künftig wieder Geschichte schreiben, statt nur von der großartigen Geschichte zu leben“, so Markus Wölbitsch, der gemeinsam mit Klubobmann Manfred Juraczka, Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und JVP-Landesobmann Nico Marchetti diese politische Kundgebung anführte. „Wir brauchen bei zahlreichen Themen endlich eine Vorwärtsbewegung, etwa beim Milliarden-Grab Krankenhaus Nord, bei offenen Infrastrukturprojekten, bei der Causa Gangbetten, beim Sozialmagneten Mindestsicherung und beim lahmenden Forschungs- und Industriestandort.“ Wölbitsch appelliert zudem an den aktuellen Bürgermeister, vor seinem morgigen Abgang als Landesparteiobmann der Stadt ein Abschiedsgeschenk zu machen und endlich Tourismuszonen zu ermöglichen.

„Es ist auch nicht gerecht, dass die Gebühren immer weiter ansteigen. Längst gibt es in Wien ein Ungleichgewicht zwischen jenen, die mit ihren Steuern und Gebühren unsere Stadt finanzieren und jenen, die mehr aus dem System herausbekommen, als sie eingezahlt haben. Das ist schlicht und einfach nicht gerecht. Deshalb sind wir als ÖVP Wien die Anwälte jener Arbeiter, Angestellten, Unternehmer und Ehrenamtlichen, die früh morgens aufstehen, zur Arbeit gehen und diese Stadt so lebenswert machen“, so der ÖVP-Stadtrat, der abschließend festhält: „Es muss nun wieder um die Zukunft von Wien gehen. Diesen Klartext müssen wir sprechen!“

