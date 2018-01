FSG-Wien: Regierung erschwert Arbeit der AMS-Beschäftigten

Volle Unterstützung der Aktion „Arbeit in Würde“ der SPÖ

Wien (OTS) - „Die neue Bundesregierung segelt auf einem asozialen Kurs und schlägt den engagierten Beschäftigten des AMS wirksame Mittel, wie Aktion 20.000 oder Beschäftigungsbonus, gegen die Arbeitslosigkeit aus der Hand“, kritisiert der Landesgeschäftsführer der FSG-Wien, Gottfried. W. Sommer. Daher unterstützt die FSG-Wien den heutigen Aktionstag der SPÖ unter dem Motto „Arbeit in Würde“ gegen die asozialen Maßnahmen der schwarz-blauen Regierung. Sommer: „Dabei geht es auch darum, dass Kurz und Strache am Ende nicht behaupten können, die engagierten Beschäftigten des AMS sind an der hohen Zahl von Langzeitarbeitslosen schuld.“

