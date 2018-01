AK und Volksanwaltschaft: Betreuungsqualität in Alten- und Pflegeheimen ist in Gefahr!

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Anforderungen in der Pflege und Betreuung sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Die AK Oberösterreich hat bereits 2016 in einer Studie darauf hingewiesen, dass die von der Politik festgelegten Rahmenbedingungen, wie der Mindestpflegepersonalschlüssel, dem nicht Rechnung tragen. Dieser Ansicht ist auch die Volksanwaltschaft, die in ihrem aktuellen Bericht Missstände und Mängel aufzeigt.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag, 1. Februar 2018, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir Sie unter dem Titel "AK und Volksanwaltschaft: Betreuungsqualität in Alten- und Pflegeheimen ist in Gefahr!" über dieses Thema informieren und Forderungen bzw. Empfehlungen präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Volksanwalt Dr. Günther Kräuter zur Verfügung.

Datum: 01.02.2018, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

