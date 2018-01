Die Trump Reformen aus amerikanischer Sicht

Daniel Mitchell spricht über amerikanische Steuerpolitik

Wien (OTS) - Donald Trumps Steuerreform wird in Europa als Steuergeschenk an Großverdiener wahrgenommen. Kaum jemand bestätigt, dass das erklärte Ziel – nämlich die Entlastung aller Amerikaner – erreicht werden kann, vielmehr werden teils wenig schmeichelhafte Formulierungen für Trump und insbesondere für seinen Kommunikationsstil in den Medien zitiert.

Der Historiker Sören Brandes vom Berliner Max-Planck-Institut sieht in Trumps Reform gar den Höhepunkt einer neoliberalen Verschwörung, die 1973 mit dem Nobelpreisträger Milton Friedman und Roland Reagan begann.

Auch wenn die Nachrichten aus dem Weißen Haus für den europäischen Beobachter befremdlich sind, kann es wohl nicht sein, dass die US Administration zur Gänze irrational handelt. Was ist also tatsächlich Inhalt der Steuerreform und welche Auswirkungen sind für die amerikanische Wirtschaft und den durchschnittlichen Bürger zu erwarten? Inwieweit betrifft diese Reform auch den Handelspartner Europa?

Daniel Mitchell beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit Steuerpolitik in Amerika und international. Seine Artikel und Policy Papers zu Steuerwettbewerb und optimaler Steuerquote wurden u.a. in der New York Times, dem Wall Street Journal, der Washington Post und den Publikationen des CATO Institutes und der Heritage Foundation veröffentlicht. Mitchell befindet sich aktuell in Europa, um die Entwicklungen hier zu beobachten und mit den jüngsten Reformvorhaben in den USA zu vergleichen.

Auf Einladung des Friedrich A. v. Hayek Instituts wird Mitchell am 30. Jänner (17:00, Hayek Saal, Grünangergasse 1/15-1) über Trump, seine Administration und die geplanten Reformen aus amerikanischer Sicht und mit dem Wissen des langjährigen Beobachters referieren.

The Trump Tax Reforms



Dan Mitchell of the DC-based Center for Freedom and Prosperity will

discuss the political

and economic ramifications of Trump’s presidency and analyze the

impact on both the United States

and the world.



Datum: 30.1.2018, 17:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Hayek Institut Anmeldung: office @ hayek-institut.at

Grünangergasse 1/15-1, 1010 Wien



Url: http://www.hayek-institut.at/veranstaltungen/



