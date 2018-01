Neues Volksblatt: "Verplempert" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 26. Jänner 2018

Linz (OTS) - Selbstverständlich ist ein politisches Amt keine Erbpacht, ein Nachfolger wird daher nicht hineingeboren, sondern gewählt. Und es ist auch nicht unbedingt die Aufgabe eines Amtsinhabers, einen Nachfolger aufzubauen. Trotzdem kann man eine solche Übergabe gut oder schlecht über die Bühne bringen. Und während bei der ÖVP in Niederösterreich und zuvor schon in Oberösterreich gezeigt wurde, dass ein solcher Wechsel auch ohne Konflikte machbar ist, scheint der Ausgang in Wien offen und nachfolgende Grabenkämpfe vorprogrammiert — denn egal wie sehr die beiden Kontrahenten auf Harmonie spielen, Ludwig und Schieder sind nur die aktuellen Gesichter eines ideologischen Richtungsstreits, der in der SPÖ seit Jahren schwelt.

Damit wird der chaotische Zustand in der Stadtregierung um weitere Monate verlängert. Und der dauert wahrlich schon lange genug: Vor genau einem Jahr (am 25. Jänner 2017) trat Sonja Wehsely als Gesundheitsstadträtin zurück. Anfang April erklärte Häupl, dass er sich nach der Nationalratswahl zurückziehe. Seit Oktober wissen wir, dass im Jänner die SPÖ einen neuen Vorsitzenden wählt und es wird sicher noch bis Mai dauern, dass ein neuer Mann im Bürgermeistersessel sitzt — eine konstruktive, zukunftsweisende und nachhaltige Politik ist bei solchen Vorzeichen kaum möglich. Und die SPÖ sollte den Bürgern erklären, warum sie 18 Monate dieser Legislaturperiode verplempert.

