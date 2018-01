FP-Baron: Lobautunnel vordringlicher als Bäume auf Parkplätzen

Fachkonzept STEP 2025 ist reines Ablenkungsmanöver

Wien (OTS) - „Wien ist eine besonders grüne Stadt. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, die Donauinsel, die Lobau oder den Grünen Prater zu nutzen; zudem gibt es Gartenflächen, Weinbau und die Wiener Gärtner, die für zahlreiches Grün in der Stadt sorgen“, zählt der freiheitliche LAbg. Karl Baron die zahlreichen Grünoasen in Wien auf. Einerseits fordert die rot-grüne Stadtregierung immer mehr Grünflächen auf Kosten von Parkplätzen, andererseits aktuell soll in Mariahilf ein Park einem Schulzubau zum Opfer fallen. Mit solch gegensätzlichen Entscheidungen zeige die Stadtregierung ihr wahres Gesicht. Im Ballungsraum habe Rot-Grün immer mehr Grünflächen zubetoniert.

Baron fordert, die gleichzeitige Parkplatzvernichtung unter dem Vorwand der Begrünung zu stoppen. „Das Fachkonzept STEP 2025 ist reines Ablenkungsmanöver, es geht rein darum, Autofahrer zu sekkieren“, entlarvt er die wahren Beweggründe der Planungsstadträtin Maria Vassilakou und erinnert sie an die wirklichen Planungsbedürfnisse der Stadt. „Wien wächst, der Autoverkehr nimmt ständig zu - vordringlich wäre jetzt der sofortige Baubeginn des Lobautunnels, um eine neue Entlastungsstraße zu schaffen, die tatsächliche Lebensqualität für die Wiener Bevölkerung schaffen würde“, so Baron abschließend.

