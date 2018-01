CMIG & Sina halten ein Gipfeltreffen der Wirtschaftsführer in Davos

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Am 23. Januar hielten CMIG (China Minsheng Investment Group) und Sina, ein führendes Unternehmen für Onlinemedien, das Gipfeltreffen der Wirtschaftsführer 2018 in Davos, Schweiz, ab. Sir Angus Stewart Deaton, Chefberater von CMIG und Wirtschaftsnobelpreisträger 2015, hielt eine Grundsatzrede über die chinesische Wirtschaft aus der Perspektive der "Happiness Economics".

Deaton wies darauf hin, dass in den letzten 10 Jahren die chinesische Wirtschaft rasant gewachsen und die Zufriedenheit der Chinesen sukzessive gestiegen ist. Unterdessen zeigen neuste Gallup-Daten, dass die Führung Chinas in vielen Teilen der Welt der Führung Amerikas vorgezogen wird.

Er deutete auch darauf hin, dass die ältere Bevölkerung Chinas schnell wächst und Regelungen bezüglich Wohnen und Pflege beachtet werden müssen.

Deaton dazu: "China verzeichnete ein rasantes Wirtschaftswachstum, sodass es Kindern viel besser als ihren Eltern geht und sie es sich leisten können, ihre Eltern oder Großeltern finanziell in den Bereichen Wohnung, Unterbringung und Pflege auch dann zu unterstützen, wenn sie unabhängig leben."

"Dies ist ein Bereich, in dem CMIG gute Arbeit leistet: Erweiterung des Netzwerks für häusliche Betreuung für ältere Menschen und Angebote von Marktchancen für Kinder, um das zufriedene und selbstständige Leben ihrer Eltern und Großeltern zu finanzieren", fügte Deaton hinzu.

Wang Hui, Vorsitzende von CMIG Futurelife, präsentierte auf dem Gipfeltreffen ihre Lösung für die kommerzielle Altenfürsorge in China: Kommunen. Sie erläuterte: "Kommunen, in denen die meisten Leute die längste Zeit verbringen und die am engsten mit dem täglichen Leben dieser Leute verwoben sind, stellen eine Hauptplattform für eine Optimierung von Konsum dar. Mehr Konsum und kommerzielle Innovation in Kommunen können das Wohlbefinden ihrer Mitglieder am direktesten verbessern."

CMIG Futurelife, eine wichtige Plattform von CMIG zur Optimierung von Konsumangeboten in den Kommunen und in der häuslichen Altenpflege, ist das größte Unternehmen in China, das sich in den Bereichen Kommunalverwaltung und -dienste engagiert. Bis dato hat CMIG Futurelife bereits ein landesweites Pflegenetzwerk auf drei Ebenen für die ältere Bevölkerung in Städten, eine Onlineplattform für Pflegeleistungen für Ältere und eine Industriepartnerschaft aufgebaut.

Unternehmer und Wissenschaftler, darunter Zhang Yaqin, Präsident von Baidu, Honson To, Vorsitzender von KPMG für den asiatisch-pazifischen Raum und China, waren beim Gipfeltreffen anwesend.

CMIG wurde 2014 von 59 führenden Privatunternehmen mit einem eingetragenen Kapital in Höhe von 50 Milliarden Yuan gegründet.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/632794/panel_discussion_of_the _summit.jpg

