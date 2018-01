Safak Akcay (SPÖ): Wien investiert ins Miteinander

Zivilcourage fördern: Rund 400.000 Euro für Integration und gegen Rassismus

Wien (OTS/SPW-K) - Die SPÖ-Gemeinderatsabgeordnete Safak Akcay spricht sich für Förderungen an Vereine aus, „die durch ihre Erfahrungen und Kompetenzen effizient für ein Miteinander in der Stadt arbeiten. Wien investiert ins Miteinander“, so Akcay. Die Fördersummen gehen an Vereine, die sich anti-rassistisch engagieren, die Zivilcourage fördern und integrative Maßnahmen setzen. „Es ist wichtig, dass sich Wien aktiv gegen Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Diskriminierung einsetzt. Wir haben Null Toleranz gegen jede Form von Rassismus“ so Akcay.

Zwtl.: „Rahmenbedingungen schaffen, dass alle ihren Platz finden können“ =

„Wien ist eine vielfältige Stadt mit einer Vielfalt an Menschen, Erfahrungen und Lebensweisen. Folglich setzen wir auch vielfältige Maßnahmen und schaffen Rahmenbedingungen, damit auch alle ihren Platz finden können“, so Akcay. Die Angebotspalette der geförderten Vereine umfasst unter anderem Beratung, Sprach- und andere Bildungsangebote. „So vielfältig die Angebote auch sind, das Ziel ist bei allen dasselbe: Sie schaffen Chancen und Perspektiven für Betroffene“, so Akcay.

