„Unterwegs in Österreich“ ab 29. Jänner aus Kärnten

Wien (OTS) - Nächster Halt: Kärnten! Ab Montag, dem 29. Jänner 2018, macht das mobile Studio von „Unterwegs in Österreich“ Halt in Kärnten. Eva Pölzl und Marco Ventre melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2. Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 29. Jänner: Schwerpunktthema „Wie sinnvoll sind Rassetiere?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Trebesing

Gerhard Pöllinger vom Kynologenverband ist zu Gast und spricht über Rassetiere. Außerdem im Studio sind Ö5, eine Austropop-Band aus Kärnten, sowie Schauspielerin Jutta Fastian und der evangelische Bischof Michael Bünker. Weiters gibt es einen Blick hinter die Kulissen der „Promi-Millionenshow“ (29. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2).

„Daheim in Österreich“ aus Baldramsdorf

Verehrt oder bedauert – Rassetiere lassen einen nicht kalt! Sie sind preisgekrönt und teuer, egal ob Katzen, Hunde, Pferde oder andere Haustiere. Die Rassetierzucht steht vor einem großen Problem – die genetischen Pools werden immer kleiner und Krankheiten nehmen zu.

Dienstag, 30. Jänner: Schwerpunktthema „Wie viel ‚sauber‘ ist gesund?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Baldramsdorf

„Daheim in Österreich“ aus Malta

Mittwoch, 31. Jänner: Schwerpunktthema „Armutsfalle Alter“

„Guten Morgen Österreich“ aus Malta

„Daheim in Österreich“ aus Eisentratten

Donnerstag, 1. Februar: Schwerpunktthema „Der Stress mit den Passwörtern“

„Guten Morgen Österreich“ aus Eisentratten

„Daheim in Österreich“ aus St. Michael im Lungau

Freitag, 2. Februar: Schwerpunktthema „Faszination Fasching“

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Michael im Lungau

„Daheim in Österreich“ aus St. Michael im Lungau

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

