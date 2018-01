NEOS zu Sozialversicherungsträgern: Mit Mut und Reformwillen sind Einsparungen zu schaffen

Gerald Loacker: "Gerade auch bei den 15 Krankenfürsorgeanstalten liegt immenses Einsparungspotential - davon sprechen aber weder Schwarz noch Blau"

Wien (OTS) - Zustimmend reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die heutigen Aussagen von IV-Präsident Georg Kapsch zu den geplanten Einsparungen im Sozialversicherungssystem und insbesondere der AUVA. „Wir müssen am System sparen, statt an den Patientinnen und Patienten. Dass es ausreichend Einsparungspotential gibt, ist evident.“ Einsparungen innerhalb der AUVA wären etwa mit einem Stopp der Querfinanzierung mit der Krankenversicherung möglich. Derzeit werden auch Fälle in AUVA-Spitälern behandelt, die nicht auf Arbeitsunfälle zurückzuführen sind. Zudem darf die AUVA nicht weiterhin Leistungen bezahlen, die nicht in den Bereich einer Unfallversicherung fallen.

Im aktuellen Regierungsprogramm und im bisherigem Auftreten der neuen Regierung vermissen NEOS außerdem, dass Einsparungen bei Sonderkassen gar nicht erst erwähnt werden. So werde die schwarze Beamten-BVA nicht angegriffen, lediglich der AUVA drängt man Einsparungen auf, schließt sich Loacker dem IV-Präsidenten an. „Von Einsparungen bezüglich der 15 Krankenfürsorgeanstalten, welche ein Krankenversicherungsnetz fernab des Hauptverbandes und damit eine parallele Gesundheitsversorgung darstellen, ist bisher keine Rede. Nicht nur klinken sich die KFA aus der Solidarität der gesetzlichen Krankenversicherung aus, sie wurden auch bereits mehrfach scharf vom Rechnungshof aufgrund mangelnder Transparenz kritisiert. Hier liegt immenses Einsparungspotential - davon sprechen weder Schwarz noch Blau“, fordert Loacker die Regierung erneut zu tiefgreifenden Reformen fernab parteipolitischer Eigeninteressen auf.



