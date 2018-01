Josef Taucher (SPÖ): „Fachkonzept öffentlicher Raum“ schafft Identitäten und verbindet Generationen

10.000 neue Bäume bis 2025 geplant

Wien (OTS/SPW-K) - Im „Fachkonzept öffentlicher Raum“ geht es um urban geprägte, öffentliche Freiräume, die für möglichst viele WienerInnen attraktiv gestaltet werden sollen. In seinem heutigen Redebeitrag nennt der Wiener Gemeinderatsabgeordnete Josef Taucher (SPÖ) die Vorteile, die das Konzept bringen soll. „Wir haben hier ein differenziertes und gut durchdachtes Konzept, das in Zusammenarbeit mit den Wienerinnen und Wienern erarbeitet wurde“, sagt Taucher. Neben dem ökologischen Konzept steht die generationenübergreifende Nutzung des öffentlichen Raumes im Vordergrund, wobei auf die verschiedenen Gegebenheiten in den Bezirken Rücksicht genommen wird, unter anderem ist vorgesehen, bis 2025 10.000 neue Bäume in Wien zu pflanzen.



Zwtl.: Öffentlicher Raum als sozialer Raum – Generationen verbinden =



„Wir wollen den öffentlichen Raum als sozialen Raum gestalten“, so Taucher. Und weiter: „Das klingt sehr plakativ, ist aber keineswegs einfach. Im Vordergrund steht dabei, Interessenskonflikten vorzubeugen.“ Diese Konflikte können schon bei der Errichtung eines Bankerls anfangen: „Tagsüber verweilen Eltern mit ihren Kindern am Bankerl, am Abend wird es zum Treffpunkt für Jugendliche und ältere Menschen, die nach der Arbeit das Bedürfnis nach Ruhe haben, fühlen sich gestört“, wie es beispielweise im Norwegerviertel der Fall war. Das Konzept öffentlicher Raum setzt daher auf einen engen Dialog mit AnrainerInnen aller Altersgruppen – vor Anfang an: „Mit dem neuen Konzept werden wir Generationen zusammenbringen. Wir wollen soziale Orte in den Grätzeln schaffen, wo man an der Identität seines Grätzels mitarbeiten kann, wo sich die Menschen zuhause fühlen, wo sie zuhause sind“, so Taucher.



Zwtl.: Mit natürlichen Klimaanlagen gegen Hitzeinseln in der Stadt =



„Eine ökologische Gestaltung des öffentlichen Raums ist nicht nur für den Planeten wichtig, sondern auch für die Wienerinnen und Wiener“, sagt Taucher und nennt den praktischen Nutzen: „Wir wollen damit ‚Urban Heat Islands’, oder ‚Hitzeinseln’ in der Stadt verhindern.“ Die Temperaturunterschiede zwischen Innenstadt und Stadtrand betragen im Sommer zwischen 4 und 6 Grad. „Wir sehen darin einen einen Auftrag 'natürliche Klimageräte' in die Stadt zu bringen, indem wir beispielsweise schattenspendende Bäume pflanzen und mehr offene Wässer in der Stadt schaffen“, schließt der Gemeinderat.



