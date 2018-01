Vilimsky: Karas soll politischen Amoklauf gegen Bundesregierung beenden

ÖVP-EU-Abgeordneter konterkariert gemeinsame Linie der Bundesregierung

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär und EU-Abgeordneter Harald Vilimsky weist die heutige Kritik von ÖVP-EU-Abgeordneten Karas an Innenminister Herbert Kickl schärfstens zurück. „Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass Österreich gegen eine verpflichtende Verteilung von Asylwerbern eintritt. Mit seinen jetzigen Querschüssen konterkariert Karas die gemeinsame Linie der Bundesregierung in dieser Frage“, so Vilimsky, der darauf verweist, dass selbst Bundeskanzler Sebastian Kurz die Zwangsverteilung von Migranten innerhalb der EU als „gescheitert“ und „Irrweg“ bezeichnet habe.

„Gerade im Bereich der Migration ist es unerlässlich, dass Österreich geschlossen und mit einer Stimme auftritt, um sich letztendlich auch inhaltlich im Interesse des Landes durchzusetzen. Ich fordere Herrn Karas auf, seinen inakzeptablen politischen Amoklauf gegen die Bundesregierung sofort zu beenden“, so Vilimsky.

