Max Lercher – „SPÖ zeigt mit ihrem Aktionstag: Wir sind DIE starke soziale Stimme Österreichs“

Österreichweiter Aktionstag „Arbeit ist Würde“ unterstreicht Kampagnenfähigkeit der SPÖ – Unübersehbares Zeichen gegen schwarz-blauen Sozialabbau

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ veranstaltet morgen, Freitag, unter dem Motto „Arbeit ist Würde“ einen bundesweiten Aktionstag gegen die unsozialen Maßnahmen der schwarz-blauen Regierung. „Wir werden dieser schwarz-blauen Regierung, die sich in Sachen soziale Kälte gegenseitig zu übertrumpfen versucht, in ganz Österreich zeigen, dass wir den schwarz-blauen Sozialabbau und Zukunftsraub nicht hinnehmen. Wir werden im ganzen Land ein deutliches und unübersehbares Zeichen gegen die unsoziale Politik von Schwarz-Blau setzen und damit unsere Kampagnenfähigkeit nachdrücklich unterstreichen“, betont SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher heute, Donnerstag. Der Politik der sozialen Kälte von Kurz und Strache müsse Einhalt geboten werden, so Lercher. „Mit unserem Aktionstag stellen wir klar, dass die Sozialdemokratie DIE starke soziale Stimme Österreichs ist, die verlässlich auf der Seite der Menschen steht“, sagt Lercher gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont weiters, dass die SPÖ eine starke Opposition ist und mit aller Kraft versuchen werde, die Grauslichkeiten der schwarz-blauen Regierung zu verhindern. „Die schwarz-blaue Regierung hat mit Maßnahmen wie dem Abdrehen von wichtigen Beschäftigungsmaßnahmen und der geplanten Abschaffung der Notstandshilfe ganz deutlich gezeigt, dass sie kein Herz für die kleinen Leute und die Mittelschicht hat. Die Kurz-ÖVP ist vollkommen damit beschäftigt, sich gegenüber ihren GroßspenderInnen dankbar zu erweisen, die FPÖ hat die Interessen der ArbeitnehmerInnen verraten und fühlt sich offenbar eher ‚ewiggestriger Politik‘ als einer guten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik verpflichtet“, sagt Lercher mit Blick auf die Causa Landbauer.

Unser Land und die ÖsterreicherInnen haben Besseres verdient. „Mit unserem Aktionstag setzen wir ein starkes Signal gegen die unsoziale Politik der schwarz-blauen Regierung, die gegen Arbeitslose und Arme vorgeht statt gegen Arbeitslosigkeit und Armut“, betont Lercher.

SERVICE: Mit ihrem bundesweiten Aktionstag „Arbeit ist Würde“ protestiert die SPÖ morgen, Freitag, gegen den schwarz-blauen Sozialabbau und fordert u.a. die Fortführung der Beschäftigungsaktion 20.000 und des Beschäftigungsbonus. Die genauen Zeiten und Veranstaltungsorte des SPÖ-Aktionstages finden sich auf der Website der SPÖ unter https://tinyurl.com/y9e4hnaa (Schluss) mb/mp

