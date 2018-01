Universal Music und ORF-Enterprise Musikverlag bringen den offiziellen Soundtrack zur ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ auf CD

Wien (OTS) - Seit 8. Jänner 2018 läuft die heiß ersehnte dritte Staffel der „Vorstadtweiber“ in ORF eins. Zum Staffelstart gibt es für eingefleischte Fans nun die passende Musik inklusive dem Kulthit „Weil es doch Liebe ist“ von Stadtflucht bei Universal Music auf einer CD, die in Zusammenarbeit mit dem ORF-Enterprise Musikverlag entstanden ist.

So viel ist nach vier Folgen der aktuellen dritten Staffel klar: 2018 ist es richtig schmutzig in der Vorstadt mit dem Erfolgsquintett Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik und der ORF-Kultproduktion „Vorstadtweiber“, deren vier Auftaktfolgen durchschnittlich 851.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Folge erreichten. Serienfans dürfen sich insgesamt über zehn neue Folgen mit knapp 500 Fernsehminuten und neue Gesichter wie Thomas Stipsits, Murathan Muslu, Christoph Grissemann und Doris Golpashin freuen.

„Die ‚Vorstadtweiber‘ und ihre CD sind ein wunderbares Beispiel für den Erfolg von rot-weiß-rotem Qualitätscontent. Im deutschen Sprachraum ist die ORF-Produktion jetzt schon ein Exporterfolg. Dank der guten Zusammenarbeit mit Universal Music Austria bietet die CD zur Serie einen stimmigen Mix von Tracks internationaler Größen wie Nico Santos, Tom Jones, Andreas Bourani, Elton John und vielen mehr, inspiriert von und aus der ORF-Erfolgsserie“, so ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder.

Auch Stars wie Juergen Maurer, Bernhard Schir, Philipp Hochmair, Johannes Nussbaum, Proschat Madani, Gertrud Roll, Thomas Mraz, Susi Stach, Branko Samarovski, Michael Dangl und Nicole Beutler sorgen am Serienmontag um 20.15 Uhr in ORF eins für Spannung und Intrigen in den heimischen Wohnzimmern. Der offizielle Soundtrack zur Kultserie wird die Herzen von „Vorstadtweiber“-Fans mit der besten Musik aus der Serie und vielen weiteren Hits sowie dem Kulthit „Weil es doch Liebe ist“ von Stadtflucht höherschlagen lassen.

„Mit den ‚Vorstadtweibern‘ hat der ORF einen echten Quotenhit gelandet. Neben dem hervorragenden Drehbuch und den fantastischen Schauspielerinnen und Schauspielern ist auch die eigens dafür komponierte Musik ein unverzichtbarer Bestandteil des Erfolgsrezepts. Aus dieser Kultmusik und internationalen Tophits haben wir nun den perfekten Soundtrack für alle Fans zusammengestellt und veröffentlicht“, freut sich Universal-Music-General-Manager Cornelius Ballin.

Der offizielle Soundtrack zur Kultserie ist ab sofort als CD im ORF-Shop und im Handel sowie als Download erhältlich.

