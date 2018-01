Rich Communications Cloud von Interop Technologies zählt zu den ersten voll für GSMA Universal Profile 1.0 akkreditierten Lösungen

Fort Myers, Florida und Dublin (ots/PRNewswire) - Interop Technologies(TM), ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Kommunikationsnetzen und cloudbasierten Managed Services, gab heute bekannt, dass seine Rich Communications Cloud

eine der ersten gehosteten Lösungen weltweit die GSMA Rich Communications Services (RCS) Universal Profile (UP)

Akkreditierung für Framework, Enriched Calling und Messaging erhalten hat.

Für diese gleich dreifache UP 1.0 Akkreditierung musste sich Interops Rich Communications Cloud in mehr als 400 rigorosen Testfällen mit OEM-Geräteverkäufern und Kundenlieferanten in fünf Ländern auf drei Kontinenten erfolgreich bewähren. Auf dem GSMA Meta-Event, bei dem sich die Vertreter des gesamten Ökosystems versammeln, um die Qualität und Einsatzbereitschaft von Geräten und Netzen vor der Markteinführung nachzuweisen, fungierte Interops gehostete IMS Core

Communications Cloud als akkreditiertes Netzwerk, gegen das alle anderen teilnehmenden OEMs getestet wurden. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit den Mobiltelefonherstellern Samsung Electronics und LG zur Akkreditierung in den Bereichen Framework, Enriched Calling und Messaging. Aktuell ist Interop einer von nur zwei Anbietern von gehosteten Lösungen, die die notwendigen Interoperabilitäts- und Spezifikationstests für die Akkreditierung in allen drei Feldern bestanden haben.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die beschleunigte Einführung von erweiterten IP-Kommunikationsdiensten wie RCS über unsere Cloud-Infrastruktur und unser Managed-Services-Modell voranzutreiben", erklärt Steve Zitnik, EVP und CTO von Interop Technologies. "Unser Entwicklerteam arbeitet derzeit an der Erstellung von Version 2.0 des Universal Profile, damit wir unsere Kunden bei der nächsten technischen Neuerung im Messaging unterstützen können - Messaging-as-a-Platform".

Im vergangenen Jahr ist das Interesse an RCS deutlich gestiegen, und die GSMA schätzt, dass es bis zum ersten Quartal 2019 weltweit eine Milliarde Nutzer geben wird. Interops Rich Communications Cloud bietet den Mobilfunkbetreibern alles, was sie benötigen, um RCS und sein reichhaltiges Funktionsspektrum für ihre Kunden einzuführen. Dies umfasst unter anderem ein cloudbasiertes IMS Core-Netzwerk, RCS-Applicationserver, native oder downloadbare RCS-Applikationen, und Support für mehrere Clients und Endgeräte.

"Das Momentum für RCS wächst weltweit weiter. Der mit dem gemeinsamen, globalen und konsistenten Universal Profile der GSMA untermauerte Standard ist mittlerweile in über 50 Netzen vertreten und verzeichnet mehr als 157 Millionen aktive monatliche Nutzer", sagt Alex Sinclair, Chief Technology Officer, GSMA. "Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung in diesem Jahr und arbeiten eng mit Betreibern, Messaging-Aggregatoren und großen Marken zusammen, um sicherzustellen, dass RCS die führende Messaging-Plattform für Unternehmen und Verbraucher wird".

RCS, die Messaging-Plattform der nächsten Generation, ist auf dem besten Weg, Legacy-Dienste wie SMS und MMS abzulösen. Die mit RCS UP 1.0 gebotenen Funktionen ähneln den Features, die man von Over-the-Top Messaging-Apps wie WhatsApp her kennt, und beinhalten Upgrades wie z.B. Gruppenchat, Enriched Calling, erweiterte Zustellbenachrichtigungen, Audio Messaging, Sharing von hochauflösenden Videos und Fotos, Dateitransfer, standortbezogene Dienste und eine zusammengeführte Inbox für SMS, MMS und RCS in der nativen Messaging-App. Die Einführung von RCS UP 2.0 bringt A2P-Messaging (Application-to-Person) und ermöglicht eine Vielzahl von neuen Diensten und umsatzfördernden Anwendungen für Mobilfunkbetreiber, bei denen Chatbots, Plug-Ins, Künstliche Intelligenz (KI) und Drittanbieter-Applikationen zum Einsatz kommen.

Informationen zu Interop Technologies

Interop Technologies ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Kommunikationsnetze und cloudbasierter Managed Services. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet, um der Mobilfunkbranche bessere Ansätze für die zügige Einführung und Verwaltung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation zu bieten. Das Lösungsangebot von Interop zeichnet sich durch skalierbare Architektur und flexible Bereitstellungsoptionen aus, damit Kommunikationsdienstleister rund um den Globus die mit der Implementierung von neuen Mobiltechnologien verbundenen Kosten und technische Komplexität reduzieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.interoptechnologies.com.

