Hundsmüller: Die Schmutzkübel-Taktik von Frau Krismer geht nicht auf

Landbauer wurde in Wiener Neustadt erst durch die „bunte“ Stadtregierung unter Beteiligung der Grünen möglich

St. Pölten (OTS) - „Auch wenn Frau Krismer sich von tibetanischen Gebetsmühlen inspirieren lässt und immer wieder behauptet, dass die Grünen in Wiener Neustadt nichts mit Landbauer und der FPÖ zu tun hätten, wird das nicht wahrer“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller: „Offenbar verdrängt Frau Krismer, dass die Karriere von Udo Landbauer von den Grünen durch die ‚bunte‘ Stadtregierung in Wiener Neustadt überhaupt erst möglich wurde, obwohl dessen Gesinnung schon damals bekannt war!“

Belege dafür gäbe es genug, etwa ein gemeinsames Foto, bei dem Bürgermeister Schneeberger, seine bunte Stadtregierung präsentierte. Dazu heißt es in einer OTS vom 15. Februar 2015: „Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass Wiener Neustadt ab Freitag von allen bisherigen Oppositionsparteien bunt regiert wird", so Bürgermeister-Kandidat Klaus Schneeberger, FP-Spitzenkandidat Michael Schnedlitz, GRÜNEN-Spitzenkandidatin Tanja Windbüchler-Souschill, SozialesWN-Spitzenkandidatin Evamaria Sluka-Grabner und WIR-Spitzenkandidat Wolfgang Haberler.

Das rief auch bei den Wiener Grünen Unverständnis hervor – sie kritisierten die Zusammenarbeit mit der FPÖ: „Es gibt einfach Grenzen. Ich kann nur hoffen, dass diese ganze Aktion einfach nur gedankenlos war. […] Liebe Grüne FreundInnen in Wiener Neustadt. Überlegt euch das Ganze doch bitte noch einmal. Der Schaden ist zwar schon angerichtet, aber es wird nicht besser wenn es jetzt so bleibt.“

„Die Schmutzkübel-Taktik geht nicht auf. Frau Krismer soll endlich aufhören, sich in ihren Gewebe der Unwahrheiten und Verdrängungen zu verstricken und zu ihrer Verantwortung stehen: Sie hat es mit ihren Parteifreunden in Wiener Neustadt in der Hand, der ‚bunten‘ Stadtregierung mit Udo Landbauer ein Ende zu bereiten!

