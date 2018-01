Kogler: "Wie lange will Kurz noch solche Typen in seinem Regierungsteam halten?"

Für Grünen-Chef hat sich Kickl als Innenminister ein weiteres Mal disqualifiziert

Wien (OTS) - Für den Grünen Bundessprecher Werner Kogler sind die Aussagen von Innenminister Herbert Kickl zur Causa Landbauer unhaltbar. "Kickl ist jetzt als Innenminister auch für die Wahrung des Rechtsstaates zuständig und oberster Dienstherr der Polizei und jedenfalls nicht mehr Generalsekretär der FPÖ." Damit reagiert der Grüne auf die Aussagen Kickls, dass er Ermittlungen gegen seinen niederösterreichischen Parteikollegen, Spitzenkandidat Udo Landbauer, für ziemlich ausgeschlossen halte. Kogler: "Es ist unerträglich, dass Kickl zur Verteidigung seines Parteifreundes ausreitet und der Kriminalpolizei via Medien ausrichtet, welche Ermittlungsschritte er sich vorstellt. Damit hat er sich als Innenminister disqualifiziert. Man darf gespannt sein, wie lange Kanzler Kurz dem Überschreiten roter Linien durch einen blauen Innenminister noch tatenlos zuschaut. Und wie lange er solche Typen noch in seinem Regierungsteam halten will."

