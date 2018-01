ORF III am Freitag: Österreichisches Filmdoppel „Der Täter“ und „Einer von uns“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 26. Jänner 2018, steht der Hauptabend von ORF III Kultur und Information wieder ganz im Zeichen des „Österreichischen Films“: Den Auftakt macht die Krimikomödie „Der Täter“ (20.15 Uhr) von Michael Kreihsl mit Erwin Steinhauer in der Titelrolle des charmant-gewitzten und herzkranken Kunsträubers Jakob. Professionell unterstützt von seiner Komplizin Fanni (Mercedes Echerer) führt er seit vielen Jahren gekonnt ein Doppelleben zwischen Vaterdasein und Kunstraub, von dem seine Tochter Mascha (Emily Cox) keine Ahnung hat. Doch der Wechsel zwischen den beiden Identitäten macht den Gentleman-Gauner aufgrund seines schwachen Herzens zunehmend zu schaffen. Und so erleidet Jakob eines Nachts während der „Arbeit“ – ein herrlicher Monet hat es ihm angetan – einen Herzanfall.

Zur Einstimmung auf die Verleihung des Österreichischen Filmpreises am Mittwoch, dem 31. Jänner, steht anschließend Stephan Richters Drama „Einer von uns“ (21.50 Uhr) auf dem Programm. 2009 erschoss die Polizei in einem Vorort der Stadt Krems einen 14-jährigen Teenager bei einem nächtlichen Einbruch in einen Supermarkt. Aufbauend auf dieser wahren Begebenheit erzählt der Film von jugendlichem Lebensgefühl, das von Konsum und ohnmächtiger Rebellion geprägt ist. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in einer kleinen Vorstadt lernt der 14-jährige Julian (Jack Hofer) den zwei Jahre älteren Marko (Simon Morzé) kennen. Die beiden werden Freunde und beginnen sich gegen die Vorstadttristesse und die Autorität der Erwachsenenwelt aufzulehnen. Ein Konflikt, der in einer unerwarteten Tragödie endet. Beim Österreichischen Filmpreis 2016 gewann „Einer von uns“ in der Kategorie „Beste männliche Nebenrolle“ (an Christopher Schärf) und war außerdem für die Auszeichnungen „Bester Spielfilm“, „Beste Kamera“ und „Bester Schnitt“ nominiert.

ORF III widmet sich auch am Tag der Verleihung mit einem Programmschwerpunkt ab 19.50 Uhr dem Österreichischen Filmpreis 2018. Zu sehen sind zwei „Kultur Heute Spezial“-Sendungen live von der Gala aus Grafenegg und die beiden prämierten Filme „Vielleicht in einem anderen Leben“ und „Jack“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at