Kika/Leiner Zukunft gesichert

Steinhoff International unterstützt Restrukturierungsplan von kika/Leiner Österreich

St. Pölten (OTS) - „Wir schauen mit großer Zuversicht in die Zukunft“, so kika/Leiner Geschäftsführer Dr. Gunnar George, „da es mit Unterstützung unseres Mutter-Konzerns Steinhoff gelungen ist, die Liquidität unseres Unternehmens zu sichern.“ Nach den Herausforderungen der letzten Wochen - denen sich Steinhoff International gegenüber sah - und deren Auswirkungen auf kika/Leiner, wird nun in Österreich ein notwendig gewordener Restrukturierungsplan umgesetzt. „Im Zuge der zur Sicherung der Zukunft wichtigen Restrukturierung wird jedes Investment überprüft, werden Gespräche mit den Lieferanten geführt sowie in allen Abteilungen und Häusern unseres Unternehmens das Optimierungspotential gehoben“, so George, der betont, „dass Restrukturierung für kika/Leiner nicht „weniger“ bedeutet, sondern „mehr“: Mehr Effizienz und noch mehr Kundenorientierung. Wir sind aus unserer Geschichte ein zutiefst österreichisches Unternehmen. Diese Verankerung am heimischen Markt werden wir nach den turbulenten letzten Wochen nun verstärkt nutzen.“

„Auch dank unserer motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Kunden in den zurückliegenden Wochen unserem Unternehmen die Treue gehalten“, zeigt sich George auch für das Jahr 2018 zuversichtlich.

EINLADUNG zur Pressekonferenz von kika/Leiner

Mit Unterstützung des kika/Leiner-Mutterkonzerns Steinhoff International konnte die Liquidität und damit die Zukunft des Unternehmens gesichert werden. Über die nun geplanten Restrukturierungsmaßnahmen werden wir im Rahmen einer Pressekonferenz informieren.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



- Dr. Gunnar George, Geschäftsführer

- Sonja Felber, Leitung Marketing & Kommunikation



Datum: 29.01.2018, 10:00 Uhr

Ort: Leiner Mariahilferstraße 18, Tiefgeschoss

Mariahilferstraße 18, 1070 Wien, Österreich

