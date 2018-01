ÖVP, SPÖ und FPÖ brauchen Grüne Kontrolle in Niederösterreich

Helga Krismer und die Grünen NÖ als unerschrockene und erfahrene Kraft unverzichtbar

Der einzige Garant, dass diesen Parteien auf die Finger geschaut wird, sind die Grünen NÖ und Helga Krismer. Als unerschrockene und erfahrene Kontrollpartei im Landtag. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Worum geht es in Niederösterreich? In Niederösterreich stehen ÖVP, SPÖ und FPÖ für ein politisches System der Nachkriegszeit, das miefende Proporzsystem. Es geht um viele Posten, weshalb auch keine dieser Parteien je für ein modernes Niederösterreich sind. Und es bedeutet, das nach dem 28.1. diese drei Parteien Niederösterreich regieren werden. Nicht fest steht, ob es dazu eine Opposition geben wird, die Kontrolle ausübt. Daher bringt Helga Krismer, Spitzenkandidatin der Grünen NÖ es auf den Punkt: „Diese drei Parteien werden wieder packeln und sich Posten in dem Land zuschanzen. Und auch Udo Landbauer, wird dank ÖVP und SPÖ dieser Landesregierung angehören. Der einzige Garant, dass diesen Parteien auf die Finger geschaut wird, sind die Grünen NÖ und Helga Krismer. Als unerschrockene und erfahrene Kontrollpartei im Landtag. “

