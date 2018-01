NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Bürger stehen mit ihren Anliegen bei Rot-Grün vor verschlossenen Türen

Meinl-Reisinger: „Parteiinterner Wahlkampf und Inszenierung von Schwarz-Blau gegen Rot-Grün sind der Stadtregierung wichtiger als die Lösung der drängenden Zukunftsfragen.“

Wien (OTS) - „In Wien herrscht eine Politik des Drüberfahrens, die Sorgen der Wienerinnen und Wiener werden nicht ernst genommen und Bürgerbeteiligung wird umgangen – etwa bei Zukunftsprojekten wie dem Heumarkt, dem Otto-Wagner-Areal oder auch den Althangründen. Die zweite Variante zu dieser rücksichtslosen Politik der SPÖ und der Grünen erleben wir jetzt: es wird einfach gar nicht mehr gearbeitet. Im Vordergrund stehen der parteiinterne Wahlkampf und Machterhalt“, erklärt NEOS Wien Klubchefin Beate Meinl-Reisinger anlässlich der heutigen Aktuellen Stunde im Gemeinderat, die auf Verlangen der NEOS beantragt wurde.

„Mit dem Projekt auf den Althangründen steht den Wienerinnen und Wienern das nächste Projekt ins Haus, wo diese abgehobene Politik, die über die Anliegen und Sorgen der Bevölkerung drüberfährt zu sehen sein wird. Rot-Grün heften sich Bürgerbeteiligung an ihre Fahnen, doch von wirklicher Einbindung kann nicht die Rede sein – der Stadtregierung ist es zu heikel, wenn sie nicht weiß, was bei so einem Beteiligungsprozess herauskommt. Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich das aber nicht mehr gefallen“, betont Meinl-Reisinger.

„Siehe Otto-Wagner-Areal oder Heumarkt – immer wieder lässt es Rot-Grün zu dem Punkt kommen, wo sich Menschen organisieren, um in ihrer Freizeit Druck zu machen. Dabei sind sie aber völlig alleingelassen und stehen überall vor verschlossenen Türen. In verschlossenen Schubladen wiederum liegen Studien, die nicht veröffentlicht werden. Da fragt man sich schon: Wer arbeitet eigentlich noch für Wien? Die Wienerinnen und Wiener haben eine Politik verdient, die engagiert die Zukunftsfragen der Stadt angeht – und zwar gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern“, schließt Meinl-Reisinger.

