Bezirksmuseum 15 sucht Zeitzeugen für Diskussion

Anmeldung für März bis 31. Jänner: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) sucht nach Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für eine Podiumsdiskussion im März. Die nächste Sonder-Ausstellung des Museums beleuchtet das Kapitel „Kirche, Tempel & Moschee. Sakralbauten in Rudolfsheim-Fünfhaus“. Bei der Eröffnung dieser Schau am Sonntag, 11. März, findet zwischen 13.00 und 15.00 Uhr ein Gespräch statt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über persönliche Erfahrungen und Erinnerungen zu den Themen Religion, Kirche(n) und sonstige Sakralbauten, religiöse Feste (darunter der Fronleichnam-Umzug) und Gebräuche Auskunft geben. Die Reminiszenzen sollen sich auf den 15. Bezirk beziehen. Wer mit Rudolfsheim-Fünfhaus verbunden ist, gerne sein Wissen teilt und ohne Scheu vor Publikum redet, kann sich bis Mittwoch, 31. Jänner, bei den Bezirkshistorikern melden: Telefon 0664/249 54 17. Anmeldungen bei Museumsleiterin Brigitte Neichl per E-Mail: museum15 @ gmx.at.

Ebenso wissenswert: Nur noch am Freitag, 26. Jänner, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, sowie am Montag, 29. Jänner, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, ist eine Besichtigung der aktuellen Sonder-Ausstellungen „Bauen & Wohnen“, „Wir anderen“ und „Das Alter und Ihre Bilder“ möglich. Der Zutritt ins Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus ist kostenlos. In weiterer Folge bereitet die auf freiwilliger Basis arbeitende Museumsmannschaft die neue Sonder-Ausstellung über Andachtsstätten im 15. Bezirk vor. Information via E-Mail: bm1150 @ bezirksmuseum.at.

