ORF SPORT + mit den Semifinalspielen der Handball-EM

Auch der Snowboard-Weltcup in Bansko ist am 26. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 26. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Bansko (PGS Männer und Frauen) um 11.25 Uhr sowie von den Handball-EM-Semifinalspielen Frankreich – Spanien um 17.50 Uhr und Dänemark – Schweden um 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 16.50 und 22.30 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 17.20 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bansko in Bulgarien ist am 26. und 28. Jänner Austragungsort für zwei Parallelriesenslalom-Rennen der Snowboarderinnen und Snowboarder. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Diese Ausgabe des Schulsport-Magazins „Schule bewegt“ steht ganz im Zeichen des Schul-Skisports. „Schule bewegt“ zeigt den Weg vom Anfänger zum Fortgeschrittenen. Weiters zu sehen ist ein Beitrag über den Union-Leichtathletik-Hallencup für Kinder und Jugendliche.

Die Handball-EM Kroatien 2018 geht in ihre finale Phase. Am 26. Jänner spielen im ersten Halbfinale Frankreich gegen Spanien und im zweiten Halbfinale Dänemark gegen Schweden.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

