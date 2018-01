ÖH ad Regierungspläne zu Uni-Zugang: Roh und undurchdacht

Die Übernahme anderer Modelle schafft mehr Probleme als Lösungen

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) äußert klare Bedenken zu den Plänen der Regierung, eine Art Numerus Clausus Light in Österreich einführen zu wollen. Nach neuesten Vorschlägen soll in stark nachgefragten Studien ein dreistufiges Modell implementiert werden, nach dessen Absolvierung über den Verbleib der Studierenden im Studium entschieden werden soll.

“Was die Regierung hier vorschlägt, ist der nächste Schnellschuss in Sachen Hochschulpolitik”, zeigt sich Johanna Zechmeister vom Vorsitzteam der ÖH skeptisch. “Die bestehende Studieneingangs- und Orientierungsphase in ein Basisjahr nach Vorbild der ETH Zürich umzuwandeln, sorgt für mehr Restriktion statt für bessere Orientierung. Bildung muss in ihrer Gesamtheit gedacht werden, nicht als Fleckerlteppich”, so Zechmeister weiter. “Studierende nach dem ersten Jahr auf Basis des Notendurchschnitts aus dem Studium rauszuschmeißen ist weder sozial noch ökonomisch sinnvoll. Stattdessen sollte im Rahmen der Qualitätssicherung an der Verbesserung von Prüfungsmodi und der Beurteilungskriterien gearbeitet werden.”

Die ÖH setzt sich für den freien und offenen Hochschulzugang ein und lehnt die Vorschläge der Regierung daher entschieden ab. “Wir haben in der Vergangenheit bereits Ideen vorgelegt, wie durch einen Ausbau des Beratungsangebotes und die Ausfinanzierung des Hochschulsektors zu einer massiven Verbesserung beigetragen werden kann”, gibt Zechmeister zu bedenken. “Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit der Regierung an diesen Plänen zu arbeiten. Es wäre wieder einmal an der Zeit, mit statt nur über uns zu reden”, so die Vorsitzende abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Markus Trebuch

Pressesprecher

0676 888 522 17

markus.trebuch @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at

Österreichische HochschülerInnenschaft

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, 4.Stock