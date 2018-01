„Bewusst gesund“ am 27. Jänner: Digitale Zahnmedizin – 3-D-Scanner ersetzt Abdruck

Außerdem: Chili statt Salz – das senkt den Blutdruck

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 27. Jänner 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Digitale Zahnmedizin – 3-D-Scanner ersetzt Abdruck

Wer eine Zahnprothese, zum Beispiel in Form einer Krone, braucht, muss zuerst einen Abdruck des Gebisses machen lassen. Ein Vorgang, der für viele Patienten, vor allem für Kinder, nicht angenehm ist, weil sie mit Brechreiz zu kämpfen haben, während die Abdruckmasse mehrere Minuten im Mund härten muss. Die Möglichkeit eines digitalen Zahnabdrucks schafft da Erleichterung. Mit einem Scanner werden Bilder im Mund angefertigt, und bei Ungenauigkeiten kann der Scan bzw. der Abdruck jederzeit rasch und unkompliziert wiederholt werden. Mit den Daten des digitalen Zahnabdrucks wird dann ein 3-D-Modell gedruckt, nach dem Zahntechniker die Rekonstruktionen fertigen. Auch lassen sich anhand digitaler Zahnmedizin mittlerweile Zahnrekonstruktionen direkt am Computer modellieren. Gestaltung: Andi Leitner.

Chili statt Salz – das senkt den Blutdruck

In den vergangenen Jahrzehnten sind in unserer Küche – und noch mehr in Fertigprodukten – viele gesunde Gewürze verloren gegangen. Dafür ist der Salzgehalt stark angestiegen – auf ein mittlerweile ziemlich ungesundes Maß. Wir nehmen heute im Durchschnitt mit fast zehn Gramm doppelt so viel Salz pro Tag zu uns, wie aus gesundheitlicher Sicht empfehlenswert wäre; eine mögliche Folge davon ist zu hoher Blutdruck – und der kann lebensgefährlich werden. Erst jüngst wurden die Grenzwerte für gefährlichen Bluthochdruck wieder abgesenkt – übrigens just um jene Werte, die durch reduzierten Salzkonsum gewonnen werden können. Eine aktuelle Studie aus Asien zeigt außerdem, dass mit Schärfe – konkret mit jener von Chili – der übermäßige Gebrauch von Salz zumindest ein wenig reduziert werden kann. Gestaltung: Christian Kugler.

Gemeinsam glücklich – Ein besonderes Paar und seine Geschichte

Klaus Weninger und Silvia Laurencic dürfen ihre Beziehung offen ausleben. Das war nicht immer so. Beide über 70-Jährigen lernten einander vor Jahren in einer Behinderten-Einrichtung kennen, wo sie beide untergebracht waren. Anfangs wurde ihre Beziehung oft belächelt, doch sie hielten zusammen und dank der Unterstützung ihrer Familien und eines Betreuers konnten sie ein Paar werden. Mittlerweile haben sie sogar geheiratet und leben gemeinsam in einer Wohnung mit Pflegemöglichkeiten. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Ständig verkühlt“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema „Ständig verkühlt“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at