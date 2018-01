Wien-Landstraße: Schwerer Raub mit Todesfolge geklärt

Wien (OTS) - Am 22. Jänner 2018 war ein 78-jähriger Mann bei einem Würstelstand im Bereich des Kardinal-Nagl-Platzes zusammengebrochen. Als der Mann am Boden lag hatte eine 26-Jährige seine Geldbörse gestohlen, das Bargeld entnommen und die Geldbörse weggeworfen. Der Mann wurde durch die Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Am 23. Jänner 2018 erlag der Mann seinen Kopfverletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Außenstelle Zentrum/Ost wurden eine 11-jährige Zeugin und die 26-jährige Frau befragt. In der Befragung des Mädchens konnte eruiert werden, dass die 26-Jährige vor dem vermeintlichen Sturz, die 11-Jährige aufgefordert hatte, dem Mann die Geldbörse zu stehlen. Für den Diebstahl wurden der 11-Jährigen €50 angeboten. Das Mädchen lehnte dieses Angebot ab und beobachtete weiter das Geschehen.

Die Frau folgte dem Mann, als er den Würstelstand verlassen hatte. Es kam zu einem Streit zwischen den Beiden, bei dem die Tatverdächtige mehrmals in die Jackentasche des Mannes gegriffen und den 78-Jährigen gebissen hatte. Der 78-Jährige versetzte der Frau einen Schlag. Daraufhin stieß die Tatverdächtige den Mann gegen die Brust. Der 78-Jährige kam zu Sturz und landete mit seinem Hinterkopf auf dem Betonboden. Anschließend stahl die Tatverdächtige seine Geldbörse. Die 26-jährige Frau wurde am 24. Jänner festgenommen. In den Einvernahmen zeigte sie sich bezüglich des Diebstahls geständig. Sie gab auch an, dass sie keine Verletzungsabsichten hatte. Sie wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at