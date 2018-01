Wien-Ottakring: Landeskriminalamt Wien stellt Suchtmittel und Bargeld in Wohnung sicher

Wien (OTS) - Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West führte am 23. Jänner 2018 eine Durchsuchung einer Wohnung in der Wilhelminenstraße durch. Dabei konnten mehrere hundert Gramm Heroin, Kokain, Marihuana sowie Bargeld in der Höhe von knapp 4000 Euro sichergestellt werden. Ein 22-jähriger Wohnungsmieter konnte nach kurzem Fluchtversuch festgenommen werden. Er befindet sich in Haft.

