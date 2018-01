Wien-Fünfhaus: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Am 24. Jänner 2018 gegen 13:45 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wegen eines Einbruchs in den Bereich der Holochergasse gerufen. Ein 67-jähriger Mann klingelte mehrmals an eine Wohnungstür. Als niemand die Tür öffnete, brach der Tatverdächtige in die Wohnung ein. In der Wohnung befand sich der 54-jährige Mieter und lief zu der Eingangstür. Als der 54-Jährige den Einbrecher entdeckte, hielt er ihn fest. Mit Hilfe eines Nachbarn konnte der 67-Jährige bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden. Er wurde festgenommen. In der Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige geständig. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

