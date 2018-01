Akademikerball 2018: Information der LPD Wien – Kundmachung eines Platzverbotes

Wien (OTS) - Anlässlich des heuer stattfindenden Akademikerballs in der Hofburg wird von der Sicherheitsbehörde gemäß § 36 Abs.1 des Sicherheitspolizeigesetzes i.d.g.F ein Platzverbot im Bereich Heldenplatz verordnet. Das Platzverbot tritt am 26. Jänner 2018 um 17:00 Uhr in Kraft.

Nähere Details sind den Informationen auf www.polizei.at/wien zu entnehmen.

