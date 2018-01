VP-Olischar: Rot-grünes Vorgehen bei Althangrund exemplarisch für laienhafte Planungspolitik

Stopp des aktuellen Widmungsverfahrens einzig richtiger Weg – Chance für Neustart ergreifen – Gesamtheitlich planen und alle miteinbeziehen

Wien (OTS) - „Das aktuelle Vorgehen rund um das Areal Althangrund ist exemplarisch für die laienhafte und inkompetente Planung der Stadtregierung bei zukunftsweisenden Projekten. Nach zahlreichen Einwänden und der klaren Absage des Bezirks zu den vorgelegten Plänen hat die zuständige Stadträtin Vassilakou nun eingesehen, dass es ein ganzheitliches Konzept und die Einbindung der Bevölkerung und des Bezirks braucht. Der heute angekündigte Stopp des aktuellen Widmungsverfahrens ist der einzig richtige Weg“, so ÖVP Wien Planungssprecherin Elisabeth Olischar im Rahmen der Fragestunde im Wiener Gemeinderat.

Dennoch reihe sich das Projekt in eine Folge von chaosgeprägten Planungsprojekten der rot-grünen Stadtregierung. Statt einer gesamtheitlichen Planung, die auch stark die Umgebung miteinbezieht, gehe die Stadt nur Stück für Stück an die sehr wichtige Entwicklung des Gebietes heran. „Daher ist es jetzt umso wichtiger, den Stopp des Widmungsverfahrens als Chance für einen Neustart zu sehen“, so Olischar.

„Jetzt ist es endlich an der Zeit für Klarheit zu sorgen, sich dem Protest und der Realität zu stellen und alle Akteure frühzeitig miteinzubinden“, mahnt die Planungssprecherin. Das sei das einzig adäquate Vorgehen im Sinne einer zukunftsweisenden Planungspolitik. „Die Bevölkerung erwartet sich beim Althangrund und auch bei anderen Projekten mehr Mitsprache und Einbindung, anstatt den oft abstrusen und intransparenten Beteiligungsprozessen“, so Olischar. Immerhin kritisieren rund 40% der Petitionen geplante Bauprojekte, das sei ein klarer Auftrag für mehr Transparenz.

Nun bestehe die Chance für die Stadtregierung wieder ihren Blick nicht nur auf das Projekt selbst, sondern viel mehr auch auf die Umgebung zu richten, ganz besonders was die Höhenentwicklung des Projektes betrifft, die derzeit besorgniserregend sei. „Nicht nur hier, sondern bei vielen Planungsprojekten ist stets dieselbe Vorgehensweise zu beobachten. Man setzt selbstbewusst überdimensionierte Hochhäuser in Planungsgebiete und merkt verspätet, dass die Bevölkerung das nicht mitträgt. Erst dann wird reumütig zurückgerudert oder über die Bevölkerung und Bezirke drübergefahren. Es muss erst was passieren, damit die Stadt ihre Pläne überarbeitet. Diese Situationen hatten wir bereits beim Projekt Landstraße/Wien Mitte, beim Heumarkt und nun auch beim Althangrund, mit einem geplanten Turm von 126m. Es ist unglaublich, wie unprofessionell hier seitens rot-grün in Planungsfragen gehandelt wird, hier zeigt sich einmal mehr die Inkompetenz der Stadtregierung in der Stadt- und Bezirksentwicklung. Es braucht dringend eine Trendwende hin zu langfristigen und verbindlichen Rahmenbedingungen in der Stadtplanung“, so Olischar abschließend.

