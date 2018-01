NEOS: Innenminister Kickl soll sich nicht in Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft einmischen

Niki Scherak: „Ob gegen Landbauer ermittelt wird, hat immer noch die Staatsanwaltschaft zu entscheiden und nicht der Innenminister​“

Wien (OTS) - Irritiert zeigt sich der Stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak über die jüngste Aussage von Innenminister Herbert Kickl, dass er Ermittlungen gegen den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer angesichts der Vorwürfe gegen die Burschenschaft Germania „für ziemlich ausgeschlossen“ halte: „Es ist unverständlich, warum sich der Innenminister zu laufenden Verfahren der Staatsanwaltschaft äußert. Ganz abgesehen davon, dass die Justiz nicht in seinen Wirkungsbereich fällt, hat er keine Beurteilung über laufende Ermittlungen abzugeben.“ Da es sich bei Udo Landbauer um einen FPÖ-Parteikollegen handelt, würden solche Aussagen die Optik einer Einmischung in die Justiz​ erzeugen. „Ob gegen Landbauer ermittelt wird, hat immer noch die Staatsanwaltschaft zu entscheiden und nicht der Innenminister,“ so Scherak abschließend.​

