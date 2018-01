„Sonnenuntergang“ im MuseumsQuartier

Das MQ Möbel-Farbvoting ist entschieden.

Wien (OTS) - Das Farbvoting für die MQ Hofmöbel ist beendet und das Publikum hat sich mit 44,48% für „Sonnenuntergang“ entschieden. Am Donnerstag, 05. April werden die Möbel Modell „MQ Viena“ in der neuen Farbe im MuseumsQuartier aufgestellt. Zudem wird es am Abend ein Konzert im Rahmen der Reihe „MQ Hofmusik“ geben und der künstlerisch gestaltete Skulpturenpark „MQ Amore“ lädt nach der Winterpause wieder zum Minigolfspielen ein.

Insgesamt nahmen 11.223 Personen am Voting teil, von diesen stimmten 44,48% für „Sonnenuntergang“, 32,04% für „Festivalschlamm“ und 23,48% für „Meeresbrise“. Die Aufstellung der 76 neuen Möbel erfolgt am 05. April.

MQ Hofmöbel im Ab-Hof-Verkauf

Für alle die sich ein Stück MQ für den eigenen Garten oder die Terrasse sichern wollen, werden die bisherigen Möbel um EUR 600 zum Verkauf angeboten.

