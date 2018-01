AVISO - Freitag, 26. Jänner: „Arbeit ist Würde“ - SPÖ lädt zu bundesweitem Aktionstag gegen Schwarz-Blau

„Deutliches Zeichen gegen schwarz-blauen Sozialabbau“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ veranstaltet morgen, Freitag, 26. Jänner 2018, einen österreichweiten Aktionstag gegen die unsoziale Politik von Schwarz-Blau. In ganz Österreich wird an diesem Tag friedlich gegen die Politik der sozialen Kälte der schwarz-blauen Regierung protestiert. Mit Plakaten und Info-Material wird die SPÖ vor regionalen AMS-Geschäftsstellen gegen die unsozialen Maßnahmen der Regierung (z.B. Abschaffung der Beschäftigungsaktion 20.000 und der Notstandshilfe) aufmerksam machen. Ziel des Aktionstages ist es, ein deutliches Zeichen gegen Sozialabbau und Zukunftsraub zu setzen. Auch SPÖ-Chef Christian Kern wird am SPÖ-Aktionstag „Arbeit ist Würde“ vor dem AMS Wien Redergasse teilnehmen. ****

Zeit: Freitag, 26. Jänner 2018, 7.30 Uhr

Ort: AMS Wien Redergasse für die Bezirke 5, 6, 7 und 8,

Redergasse 1, 1050 Wien

Die genauen Zeiten und Veranstaltungsorte des SPÖ-Aktionstages finden sich auf der Website der SPÖ unter https://tinyurl.com/y9e4hnaa

(Schluss) mb/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum