1.2., Mariahilf: 2. Grätzlkonferenz mit BV Rumelhart

Beteiligungsprozess für Neugestaltung von Loquaigrätzl und Otto-Bauer-Gasse geht in die nächste Runde

Wien (OTS/RK) - Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart lädt am Donnerstag, dem 1. Feburar 2018, um 18 Uhr zur "2. Grätzlkonferenz" ins Veranstaltungszentrum Mariahilf (6., Königseggasse 10). Bei der ersten Konferenz im Vorjahr brachten die BewohnerInnen des 6. Bezirks Ideen und Anregungen zur Umgestaltung des Loquaigrätzls und der Otto-Bauer-Gasse ein. Nun werden diese Ideen den AnrainerInnen in Form von Leitsätzen präsentiert. Es besteht auch bei der "2. Grätzlkonferenz" die Möglichkeit, mit Fachleuten der Planungsdienststellen der Stadt Wien über Varianten für die Umgestaltung zu diskutieren. Außerdem werden offene Fragen geklärt, etwa, warum manche Anregungen der AnrainerInnen nicht umsetzbar sind. All jene, die es nicht zur 2. Grätzlkonferenz schaffen, können sich auch im "Offenen Büro" (6., Otto-Bauer-Gasse 14) einbringen.

