Schnabl: „Kostenlose Kinderbetreuung am Nachmittag wird mit Ende der absoluten Mehrheit möglich

Keine Spur von ‚Wir‘ - Mikl-Leitner erteilt weiterer Idee eine klare Absage

St. Pölten (OTS) - „Wir“ und „Miteinander“ ist für die ÖVP offenbar nur ein Plakatslogan – denn Mikl-Leitner erteilt Ideen anderer Parteien weiter in gewohnter Manier eine Absage nach der anderen. Dabei wäre es höchst an der Zeit, den vielen Familien und AlleinerzieherInnen Entlastung zukommen zu lassen und die tatsächliche Wahlmöglichkeit zu schaffen wieder in den Job einsteigen zu können.

„Mikl-Leitner zeigt den anderen Parteien, ihren Konzepten und Vorschlägen regelmäßig die kalte Schulter und spricht dann von einem ‚Miteinander‘. Das Schlimme daran ist, dass sie damit tausende Familien, ArbeitnehmerInnen, etc. im Stich lässt. Was sind Ihnen Familien tatsächlich wert, Frau Mikl-Leitner?“, fragt Schnabl. Bisher sehe man bedauerlicherweise nur Alibi-Aktionen, augenscheinlich um das Thema ad acta legen zu können. Ganztags kostenfrei nutzbare Bildungseinrichtungen sind bisher „Fehlanzeige“. Mikl-Leitner fahre aus ideologischen Gründen seit Jahren über die Interessen und Notwendigkeiten vieler Familien drüber.

Franz Schnabl abschließend: „Der Vorschlag der SPÖ NÖ, kostenfreie Kinderbetreuung auch am Nachmittag, ist eine Idee für die NiederösterreicherInnen, die – durch die absolute Mehrheit der ÖVP – in der Schublade verschwindet. Die zweite Meinung wird erst dann gehört, wenn die ÖVP sie hören muss: Dazu ist es notwendig, dass am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit abgewählt wird.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Anton Feilinger

Pressesprecher Stv.

0699/13031166

anton.feilinger @ spoe.at

noe.spoe.at