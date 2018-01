Grünes Wahlkampffinale beginnt mit 72 Stunden-Tour durch das ganze Land

Helga Krismer kämpft in den Bezirken bis zum Schluss um jede Stimme.

St. Pölten (OTS) - Wahlkampffinale für die Landtagswahl am 28. Jänner: Unsere Spitzenkandidatin und Klubobfrau Helga Krismer kämpft gemeinsam mit vielen GemeinderätInnen und AktivistInnen die kommenden 72 Stunden mit einer Tour durch die Bezirke Niederösterreichs um jede Stimme. Warum ihr das so wichtig erscheint, erklärt sie so: „ ÖVP, SPÖ und FPÖ werden aufgrund des Proporz-Systems fix die Regierung bilden, das steht fest. Nicht fest steht, ob es dazu eine Opposition geben wird, die Kontrolle ausübt. Das ist etwas, das nur die Grünen können. Nur die Grünen hätten auch bislang aufgepasst und aufgedeckt. Und das machen nur wir! Gerade kurz vor einer so wichtigen Wahl und dem Rausfall auf Bundesebene wollen wir Grüne in Niederösterreich so viele Menschen wie möglich persönlich überzeugen vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und natürlich für viele Grüne Stimmen werben! Denn Themen wie Tier- und Umweltschutz, gesundes Essen ohne Glyphosat aber auch der Kampf für das 365 Euro Öffi-Ticket für ganz Niederösterreich und eine echte Kontrolle werden nur von uns durchgesetzt werden. Deshalb braucht es weiterhin starke Grüne im NÖ Landtag“, so Helga Krismer abschließend.

