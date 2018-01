Max Lercher zur Causa Landbauer: Innenminister Kickl hat sich nicht in Ermittlungen einzumischen

Innenminister hat seine Rolle offenbar noch nicht gefunden – Auch ÖVP trägt Verantwortung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher übt heute, Donnerstag, scharfe Kritik am Versuch von FPÖ-Innenminister Kickl, sich in das Verfahren in Sachen Udo Landbauer einzumischen. „Es ist erschütternd, dass man Kickl offenbar das Prinzip der Gewaltentrennung erklären muss. Aber in Demokratien führt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und nicht der Innenminister“, sagt Lercher, der betont, dass auch die ÖVP in der Causa Verantwortung trägt. „Es ist unfassbar, dass Herbert Kickl offenbar meint für seinen Gesinnungsgenossen Udo Landbauer Partei ergreifen zu müssen. Ob Kickl Ermittlungen gegen Landbauer ausschließt, ist völlig irrelevant. Diese Beurteilung nimmt die Staatsanwaltschaft vor, die auch gegebenenfalls über eine Anklage entscheidet“, sagt Lercher. ****

„Es ist erschütternd und höchst bedenklich, dass Kickl versucht, sich in dieses Verfahren einzumischen. Das ist eines Innenministers unwürdig“, sagt Max Lercher. „Einmal mehr müssen sich die ÖVP und Sebastian Kurz fragen lassen, welche Personen sie hier in höchste Staatsämter geholt haben. Herbert Kickl braucht dringend Nachhilfe in Demokratiekunde. Dass Sebastian Kurz so jemandem das Innenministerium anvertraut, muss er selbst verantworten. Die WählerInnen werden sich ihre Meinung dazu bilden“, sagt Lercher. (Schluss) dst/mb/mp

