Leopoldstadt: Führung „Herminengasse“ am Freitag

Wien (OTS) - Zum Thema „Die Verfolgung der jüdischen Bewohner der Herminengasse zwischen 1938 und 1945“ beginnt am Freitag, 26. Jänner, um 15.00 Uhr, bei der U-Bahn Station Schottenring (Ausgang Herminengasse) eine aufschlussreiche Führung mit der Historikerin Tina Walzer. Mit einer intensiven Erhebungsaktion wurde das Kunst-Projekt „Herminengasse“ bei der U-Bahn-Station Schottenring begleitet. Dabei konnten Daten von über 1.400 NS-Opfern sowie Hinweise auf viele weitere Verfolgte in Erfahrung gebracht werden. Im Rahmen des Rundganges „Herminengasse“ will Walzer über Ergebnisse der Nachforschungen vor Ort berichten. Organisator der Veranstaltung ist das Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9). Das Mitmachen bei dieser Führung ist kostenlos. Auskünfte dazu: Telefon 4000/02 127.

Der Spaziergang in der Herminengasse ergänzt das Kunst-Projekt „Herminengasse“ (Auftraggeber: „Wiener Linien“ in Kooperation mit „KÖR - Kunst im öffentlichen Raum“). Tina Walzer arbeitete bei den Recherchen mit Studierenden zusammen. Gesichtet wurden verchiedenste Schriften im „Österreichischen Staatsarchiv“, im „Wiener Stadt- und Landesarchiv“, im „Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)“ sowie aus dem Archiv der „Israelitischen Kultusgemeinde“. Grundbücher aus früherer Zeit dienten ebenso als wertvolle Informationsquellen. Fragen wegen der Führung beantwortet das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) per E-Mail:

