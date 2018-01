Radiotest: Radio Burgenland konstante regionale Nummer Eins im Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Der aktuelle Radiotest für den Zeitraum Jänner 2017 bis Dezember 2017 weist Radio Burgenland weiterhin als regionale Nummer Eins im Burgenland aus.

Radio Burgenland konnte seinen Marktanteil sogar um einen Prozentpunkt auf 36 % steigern und ist nach wie vor sehr beliebt im Land. Von 100 gehörten Radiominuten entfallen somit 36 auf Radio Burgenland. (10+, Mo-So). Auf die ORF Radios entfallen insgesamt 84 Radiominuten.

Auch in der wichtigsten Zielgruppe von Radio Burgenland, den Hörerinnen und Hörern ab 35 Jahren, verzeichnet der Sender einen Marktanteils-Zugewinn. Dieser ist im Vergleichszeitraum von 42 % auf 43 % gestiegen (35+, Mo-So). Auf Radio Burgenland entfallen in dieser Zielgruppe somit mehr als vier Mal so viele gehörte Radiominuten als auf alle im Burgenland empfangbaren Privatsender zusammen, deren gemeinsamer Anteil am Markt 10 Prozent beträgt. (35+, Mo-So).

In der Zielgruppe der jungen Hörerschaft zwischen 14 und 49 Jahren erreicht Radio Burgenland einen Marktanteil von 15 % und konnte die Tagesreichweite von 18 % auf 18,5 % leicht steigern. (14-49, Mo-So).

Für Landesdirektor Mag. Werner Herics sind diese Zahlen äußerst erfreulich und er verspricht dem treuen Publikum: „Radio Burgenland ist auch in Zukunft ein verlässlicher Begleiter durch den Tag und ein Garant für unabhängige Information, viel Service aus der Region und einen angenehmen Musik-Mix“.

Für das erste Halbjahr 2018 verspricht er zahlreiche neue Formate, wie etwa „Helfen mit Herz“, das ehrenamtlich tätige Menschen porträtiert oder „Eine kultige Landpartie“, in der ORF-Burgenland Redakteurinnen das Land mit einem alten VW-Bully neu entdecken. Die Information von Radio Burgenland beleuchtet in besonderem Maße die Geschehnisse der Jahre 1918 und 1938. Auch die erfolgreiche „Große Burgenland Tour“ wird fortgesetzt.

