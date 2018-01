ARBÖ: Skifahren im Westen, Feiern im Osten – so wird das kommende Wochenende

Schnee-Situation leicht entspannt in den westl. Bundesländern, Ausflugs-Verkehr erwartet

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche hat der Winter gezeigt, dass man ihn noch nicht abschreiben darf. Neuschnee, Stromausfälle, abgeschnittene Orte… darf man den Wetterexperten glauben, sind wir diesbezüglich am kommenden Wochenende auf der sicheren Seite und können aufatmen. Es sind keine gröberen Schneefälle vorerst prognostiziert – vollends entspannen darf man sich im Westen Österreichs trotzdem noch nicht.

Durch die gelockerte Situation darf auch wieder mit vermehrten Pilgerschaften in bewährte Skigebiete zu rechnen sein. Vor allem am Samstag untertags, wird auf folgenden Hauptverbindungen, erhöhte Verkehrsdichte erwartet.

Salzburg:

A10, Tauernautobahn, bei Bischofshofen

B311, Pinzgauerstraße, zw. Bischofshofen und Zell am See

B178, Lofererstraße, abschnittsweise zw. Unken u. Lofer

Tirol:

A12, Inntalautobahn, zw. Kufstein u. Wiesing

B169, Zillertalstraße, vor dem Brettfalltunnel

B179, Fernpass-Straße, vor dem Lermooser- und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Vorarlberg:

A14, Rheintalautobahn, Großraum Bludenz

S16, Arlbergschnellstraße, Großraum Bludenz

L188, Silvrettastraße, im Montafon

Zwtl.: M esse und Ballsaison in Wien, mit hohen Besucherzahlen

Das Wiener Messegelände hat sich gerade erst von der Reisemesse und der größten österreichischen Automobilshow verabschiedet, doch die Verschnaufpause währt nur kurz. Die – vor allem für den geneigten Häuslbauer relevante – "Bauen und Energie 2018" findet zw. 25.01. und 28.01. statt. Den erwarteten 50.000 Besuchern, wird wieder Neues und Innovatives auf über 36.000 Quadratmetern geboten.

Verzögerungen sind, vor allem am Freitag und Samstag, auf den direkten Zufahrten sehr wahrscheinlich. Der ARBÖ-Informationsdienst erwartet erfahrungsgemäß auf der Ausstellungs- u. der Trabrennstraße, am Praterstern, sowie am Handelskai und auf der A23, Südosttangente, im Bereich Ausfahrt Knoten Prater und Handelskai, hohes Verkehrsaufkommen.

Wer mit dem eigenen Auto kommt, braucht mehr Kleingeld. Die Messe-Parkgaragen-Tarife belaufen sich auf 3,- EUR /Stunde bzw. 8,- EUR Tagespauschale (ist an der Messekasse einzulösen). Durch die gute Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz kann man auch von außerhalb, das Gelände bequem mit Bahn, Bus und U-Bahn erreichen.

Durch die hohe Anzahl an feierlichen Festivitäten am Wochenende in Wien, wird man vermehrt Ballgäste innerstädtisch antreffen. Die Mechatroniker, die Wiener Landwirtschaft, die Vorarlberger, und viele mehr laden alle zwischen Freitag und Samstag zum Flanieren an historischen Ballorten, wie z.B. dem Wiener Grand Hotel, dem Kursalon, dem Wiener Rathaus oder dem Palais Ferstel ein.

Für den Autofahrer heißt das, am Abend, vor allem auf der Ringstraße, mit erhöhter Vorsicht zu fahren, wenn Ballgäste auf dem Weg zur – oder von der Location unterwegs sind. Gästen wird empfohlen, eventuell mit dem Taxi anzureisen, um auch das eine oder andere Glas Sekt, ohne Reue genießen zu können.

