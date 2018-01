Mehr Marktanteil für Radio Niederösterreich - Von Montag bis Freitag täglich 509.000 Hörer

Klare regionale Nummer 1 im Land - Landesdirektor Gollinger: „Anerkannte Regionalkompetenz“

St. Pölten (OTS) - --Achtung: Bitte Sperrfrist beachten!!— Gesperrt bis Donnerstag, 25. Jänner 2018, 12.00 Uhr – frei für Freitag-Ausgaben

Plus ein Prozent in der Gesamtbevölkerung, plus zwei Prozent in der Hauptzielgruppe der über 35jährigen: Die Marktanteile von Radio Niederösterreich sind im aktuellen Radiotest 2017¬_¬4 (Jänner bis Dezember 2017) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen; die Tagesreichweiten bleiben weitgehend stabil.

Unter der Woche hören im Verbreitungsgebiet 509.000 Menschen das Programm (um 8.000 mehr als vor einem Jahr), auch in Niederösterreich selbst hören mit 377.000 Personen mehr Menschen Radio Niederösterreich als im Vergleichszeitraum.

Neben Radio Niederösterreich sind auch die anderen ORF-Radios in Niederösterreich weiter erfolgreich; von 100 gehörten Radio-Minuten entfallen 77 (Mo-So) auf die Programme der ORF-Senderfamilie. Das ist mehr als dreimal so viel wie alle Kommerzsender zusammen erreichen.

Hauptzielgruppe 35plus:

Mit großem Abstand klare regionale Nummer 1 im Land

Besonders stark punktet Radio Niederösterreich laut aktuellem Radiotest in seiner Hauptzielgruppe: Bei den über 35jährigen konnte der Marktanteil zum Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 32 % (Mo-Fr) bzw. 34 % (Mo-So) gesteigert werden. Er liegt damit mehr als viereinhalb Mal höher als der des erfolgreichsten privaten Inlandsenders.

Insgesamt erreicht die gesamte ORF-Radioflotte in Niederösterreich über alle sieben Wochentage einen Marktanteil von 83%.

Landesdirektor Gollinger:

„Großer Vertrauensbeweis für unsere Regionalkompetenz“

„Die elektronische Medienlandschaft und die Angebotsvielfalt verändern sich dramatisch“, sagt ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger.

„Aber wenn es um verlässliche Informationen aus der eigenen Region geht, um Service, praktische Tipps und eine angenehme musikalische Tagesbegleitung: Dann bleibt die Bevölkerung ganz offensichtlich gerne beim verlässlichen öffentlich-rechtlichen Angebot. Das ist ein großer Beweis für das Vertrauen in unsere Regionalkompetenz –wir freuen uns darüber und sagen unserem Publikum wieder einmal herzlich Danke!“

Auch in Zukunft wird auf Radio Niederösterreich „die umfassende Lokal- und Regionalberichterstattung unverändert im Mittelpunkt stehen – ganz nach dem Sender-Motto: Da bin ich daheim“, so Norbert Gollinger. Dazu zählen immer zur halben Stunde („Das ganze Land um halb“) die bewusst auch „kleineren“ Nachrichten aus allen Landesteilen ebenso wie Reportagen und Studiogäste etwa aus Kunst und Kultur aus allen Landesteilen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at