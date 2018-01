Außenministerin Karin Kneissl zur Wahl von Dunja Mijatović zur Menschenrechtskommissarin des Europarates

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Dunja Mijatović zu ihrer Wahl zur Menschenrechtskommissarin des Europarates. Ich freue mich auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr“, beglückwünschte Außenministerin Karin Kneissl die neugewählte Kommissarin.

Die Außenministerin unterstrich dabei die Wertschätzung Österreichs für die Zusammenarbeit mit den Menschenrechtskommissaren des Europarats, die Österreich bereits mehrmals besucht und wichtige Impulse für die Fortentwicklung der menschenrechtlichen Praxis in Österreich gegeben haben. „Einen ganz besonderen Dank möchte ich auch dem unmittelbaren Vorgänger, Nils Muižnieks, zum Ausdruck bringen. Er hat stets ein auch besonderes Augenmerk darauf gelegt mit der Zivilgesellschaft in allen Mitgliedstaaten zusammen zu arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Dunja Mijatović den Weg des konstruktiven Dialogs und der gelebten Kooperation konsequent fortsetzen werden. Während meiner früheren Tätigkeit als Journalistin hatte ich immer wieder Gelegenheit, die Arbeit von Dunja Mijatović zu verfolgen, da sie sieben Jahre lang als Beauftragte der OSZE für Medienfreiheit tätig war“, so die Außenministerin.

Der Menschenrechtskommissar des Europarats wird von der Parlamentarischen Versammlung gewählt. Die Funktion umfasst die unabhängige und unparteiische Förderung der Menschenrechte in allen Mitgliedstaaten des Europarates. Dies erfolgt durch Länderbesuche, Berichte und Stellungnahmen zu länderspezifischen und thematischen Entwicklungen, Kontakten mit der Zivilgesellschaft, Medienarbeit sowie auch durch Stellungnahmen in Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

„Dunja Mijatović steht vor einer anspruchsvollen, vielfältigen Herausforderung, geraten die Menschenrechte heute doch in ganz Europa immer wieder unter Druck. Die Aufgabe der Menschenrechtskommissarin ist es, die Aufmerksamkeit der Medien und der Zivilgesellschaft auf diese Probleme zu lenken“, erklärte Außenministerin Kneissl abschließend.

Dunja Mijatović wird Anfang April ihre neue Funktion antreten.

