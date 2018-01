Erste Ankündigung der Weltpremiere des Musicals TOOTSIE - präsentiert von Scott Sanders Productions

New York (ots/PRNewswire) - Scott Sanders Productions kündigte heute an, dass die Weltpremiere des neuen Comedy-Musicals TOOTSIE in diesem Herbst vor seinem Einsatz am Broadway vom 11. September bis 14. Oktober im Cadillac Palace Theatre in Chicago (151 West Randolph Street, Chicago, IL) aufgeführt wird. TOOTSIE wird im Frühjahr 2019 am Broadway gezeigt.

Die Hauptrolle in TOOTSIE wird der für einen Tony Award nominierte SANTINO FONTANA spielen, der den sich mühenden Schauspieler Michael Dorsey darstellt. Santino ist dem Fernsehpublikum bestens bekannt für seine Rolle als Greg in "Crazy Ex-Girlfriend". Zu seinen zahlreichen Broadway-Verdiensten gehören seine Tony-nominierten Auftritte in Rodgers & Hammerstein's Cinderella, Billy Elliot, Sunday in the Park with George und Brighton Beach Memoirs.

Die Originalmusik für TOOTSIE stammt von David Yazbek (The Band's Visit, The Full Monty, Dirty Rotten Scoundrels)), der für einen Tony Award nominiert wurde, das Buch von Robert Horn (13, Dame Edna, Back with a Vengeance), die Choreographie von dem ebenfalls für einen Tony nominierten Denis Jones (Holiday Inn, Honeymoon in Vegas) und die musikalische Leitung hat Andrea Grody (The Band's Visit). TOOTSIE wird von dem siebenmal für den Tony Award nominierten und Laurence Olivier Award-Preisträger Scott Ellis (She Loves Me, On the Twentieth Century) inszeniert.

Das Designteam für TOOTSIE besteht aus den Tony Award-Preisträgern David Rockwell (Bühnenbildner), William Ivey Long (Kostümbildner), Donald Holder (Lichtgestaltung) und Brian Ronan (Tongestaltung).

TOOTSIE erzählt die Geschichte eines talentierten, aber schwierigen Schauspielers, der darum kämpft, Arbeit zu finden, bis ein kühner, verzweifelter Trick ihm die Rolle seines Lebens beschert.

Weitere Mitglieder des Besetzungs- und Kreativteams werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

TOOTSIE basiert auf der Story von Don McGuire und Larry Gelbart und dem Kinofilm von Columbia Pictures.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: TootsieMusical.com (https://tootsiemusical.com/).

