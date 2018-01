AVISO: NEOS NÖ-Wahlcountdown in Baden, Freitag 26.1., 10:30

mit Spitzenkandidatin Indra Collini, NEOS Vorsitzendem Matthias Strolz und Nationalrat Niki Scherak

St. Pölten/Wien (OTS) - NEOS NÖ starten am Freitag den Wahlcountdown zum Wahltag am 28.1.

Was vor 3 Jahren im Jänner 2015 in den ersten Gemeinden in NÖ begonnen hat, wird nach Sonntag im Landtag seine Fortsetzung finden: NEOS als konsequente Kontrollpartei und mutiger Reformmotor im Landtag. Am Hauptplatz in Baden geht die Bürger_innen-Bewegung in die letzte Etappe vor dem Wahltag. Mit Spitzenkandidatin Indra Collini, NEOS Vorsitzendem Matthias Strolz und dem niederösterreichischen Nationalrat Niki Scherak und NEOS Gemeinderät_innen.



Datum: 26.01.2018, 10:30 Uhr

Ort: Hauptplatz, 2500 Baden, Österreich

