Führungswechsel: Shopgate stellt sich neu auf

Der Mobile-Commerce-Experte Shopgate stellt sich zu Jahresbeginn im Management neu auf. Marc Biel, der seit Ende 2015 das US-Geschäft leitet, wird zum neuen CEO der Shopgate GmbH. Unterstützt wird er dabei durch den Neuzugang Felix Schupp, der als CCO die Verantwortung für die Bereiche Marketing, Sales und Customer Success in Europa übernimmt.

Stabwechsel bei der führenden App-Plattform für den E-Commerce: Nach dem erfolgreichen Aufbau des US-Geschäfts und des internationalen Hauptsitzes in Austin verantwortet Marc Biel ab sofort als Group CEO die Leitung des Gesamtunternehmens. Damit löst er Andrea Anderheggen ab, der als Mitbegründer seit 2009 das weltweite Geschäft geführt hat. Andrea Anderheggen zieht sich auf eigenen Wunsch aus dem operativen Geschäft zurück, um sich als aktives Mitglied der Board of Directors von Shopgate zusammen mit dem Management und den anderen Investoren auf strategische Themen zu fokussieren.

Mit Felix Schupp gewinnt Shopgate einen erfahrenen IT- und E-Commerce-Experten. Der gelernte Ingenieur und erfolgreiche Entrepreneur blickt auf eine lange Karriere im Plattform-Geschäft zurück. Zuletzt verantwortete er bei dem internationalen Big Data-und Cloud-Computing-Haus Reply die Geschäftsführung und das Business Development in Deutschland.

Mit diesem Background soll der Stratege den international wachsenden App-Commerce-Spezialisten bei der nächsten Evolutionsstufe begleiten. Während das Unternehmen in den letzten Jahren seinen Fokus vor allem darauf setzte, Online-Händlern eine standardisierte mobile Komplettlösung für den eigenen Online-Shop anzubieten, trägt das neue Geschäftsmodell der Zukunft der App-Entwicklung im E-Commerce Rechnung: Auf Basis einer offenen Plattform mit flexibel erweiterbaren Schnittstellen können professionelle Online-Shops maßgeschneiderte und hoch performante Shopping-Apps für individuelle Shopping-Erlebnisse kreieren.

"Der Launch unserer neuen Plattform wird in Kürze bekannt gegeben", so Felix Schupp. Heutzutage machen Online-Shops mit App-Präsenz über 50% ihres mobilen Umsatzes über diesen Kanal - Tendenz steigend. Ich freue mich sehr darauf, an der Seite eines starken Teams den schnell wachsenden App-Commerce aktiv mitgestalten zu können."

"Für uns war es von zentraler Bedeutung, Felix für diese Position zu gewinnen. Mit seinem Technologie-Background und seiner Erfahrung im Agenturgeschäft ist er die ideale Besetzung, um möglichst viele Technologie- und Solution-Partner für unsere neue Plattform zu akquirieren und diese im Enterprise-Business nachhaltig zu positionieren", so Marc Biel.

Mit der neuen Führungsspitze Marc Biel, Felix Schupp und Ortwin Kartmann ist der Grundstein für das weitere nationale und internationale Wachstum des Unternehmens gelegt.

