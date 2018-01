Weltneuheit: 3 D-Druck bei Skischuhen

Wien (OTS) - Der Dorfgasteiner Sportartikelhändler Franz Egger ist bereits seit 2015 im Besitz zahlreicher Schutzrechte für seine Skischuherfindungen. Dabei stechen zwei Erfindungen besonders hervor. Da ist zum einen der Skischuh mit der Bezeichnung „Easystand“. Die Besonderheit besteht darin, dass der Fuß im Skischuh vorne eine höhere Position einnimmt als im Fersenbereich. Erzielt wird ein besserer Fersensitz und damit eine leichtere Schwungauslösung und ein erhöhter Kantendruck. Dazu ist der Einsatz einer Spezialeinlage erforderlich. Und dafür sowie für die Herstellung dieser Einlage besteht das weitere Schutzrecht für den Einsatz des 3D-Drucks. Dieses Schutzrecht würde sich auch auf die Erzeugung der kompletten Skischuhschale beziehen, und es wurden auch bereits erste Exemplare mit Erfolg in Italien gedruckt. Für die Serienfertigung ist allerdings die Zeit aus Kosten- und Zeitgründen noch nicht reif. Sehr wohl aber wird jetzt von Egger in seinem Familienbetrieb die Einlage mit einem Extruderdrucker von Wanhao im 3D-Verfahren gedruckt. Egger ist damit weltweit das erste und einzige Sporthaus, welches in der Lage ist, sogenannte „customized“, also individuell auf den Kunden abgestimmte, Einlagen einzusetzen. „Easystand“ in Verbindung mit dem 3D-Druck kann als die außergewöhnlichste Neuheit im Skischuhbereich seit mehr als 30 Jahren angesehen werden. Vor zwei Jahren hat man auf der größten Sportartikelmesse der Welt, der ISPO in München, den Innovations-Award erhalten.

