Saudi-Arabien bietet in Davos 2018 ersten Ausblick auf Lancierung der innovativen Landes-Benchmark-Plattform

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Königreich Saudi-Arabien ermöglichte heute einen ersten Blick auf das einzigartige Datentool des Königreichs zur Messung des Leistungsverlaufs des Landes im Verhältnis zu anderen Nationen.

Der International Performance Hub (IPH) - eine interaktive Plattform, die über 500 wichtige Leistungsindikatoren im Rahmen von 12 wesentlichen Eckpfeilern verfolgt und den Vergleich von mehr als 200 Ländern erlaubt - stellt Metriken von renommierten internationalen Instanzen zusammen, darunter die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Der vom National Center for Performance Measurement (Adaa) entwickelte International Performance Hub (IPH) ist ein von Saudi-Arabien geführtes, richtungsweisendes Unterfangen, um Länder zur Nutzung von Technologie- und Leistungsdaten zu ermutigen, damit die Fortschritte bei ihrem Einsatz zur Erreichung von Entwicklungszielen verfolgt werden können. IPH hat zum Ziel, die Integrität, Rechenschaftspflicht und Transparenz im öffentlichen Sektor und darüber hinaus zu fördern.

Um das Engagement zu zeigen, mit dem das Königreich Saudi-Arabien sich den gesetzten Zielen für 2030 annähert, soll der IPH ebenfalls eine glaubwürdige Perspektive "von außen nach innen" auf die Weiterentwicklung des Königreichs bereitstellen, neben quantifizierbaren Schlüsselindikatoren über das gesamte sozioökonomische Spektrum. Auf diese Weise können Fortschritte auf jeder Stufe mit anderen Ländern und Bezugsgruppen auf der ganzen Welt verglichen werden.

In Bezug auf die Vorstellung der Benchmark, die in dieser Woche in Davos stattfindet, sagte Herr Husameddin AlMadani, Generaldirektor des National Center for Performance Measurement: "Saudi-Arabien vollzieht gegenwärtig einen bedeutenden Wandel, der mehrere Jahre dauern wird. Das ambitionierte Programm 2030 beeinflusst fast jeden Aspekt der Leistungsentwicklung des Landes und es sollen signifikante Fortschritte in der gesamten sozioökonomischen Dimension erreicht werden. Während die Nation eine lange Liste von Zielen bei der Transformation des Landes zu erreichen versucht, ist ein Vergleich der Leistungsfortschritte des Landes vor dem Hintergrund international bewährter Praktiken von entscheidender Bedeutung."

Der Ökonom Jacques Attali, Präsident von Positive Planet und dem Positive Economy Forum, einem Daten- und Wissenspartner des IPH, wies auf den Stellenwert dieses Instruments hin und fügte hinzu: "Der International Performance Hub kündigt ein dringend notwendiges Tool an, um transparente und positive Regierungsführung zu fördern, indem Erkenntnisse und Wissen über die Wirkung staatlicher Maßnahmen ausgetauscht werden. Die Lancierung in Davos ist ein sehr vielversprechender Beginn und eine Chance, dieses Unterfangen zu einem globalen und kooperativen Anliegen zu machen.

Mit der heutigen Ankündigung läutet Adaa im schweizerischen Davos offiziell die Beta-Phase des International Performance Hub (IPH) ein. Die endgültige Lancierung des International Performance Hub wird im Laufe des Jahres 2018 erwartet.

Für Einzelheiten über den International Performance Hub (IPH) besuchen Sie bitte die Website: https://iph.sa.

DAS NATIONAL CENTER FOR PERFORMANCE MEASUREMENT

Das National Center for Performance Measurement, Adaa, ist eine führende selbständige Regierungskörperschaft, die im Oktober 2015 nach Beschluss durch den Ministerrat etabliert wurde. Adaa ist mit dem Vorsitzenden des Rates, dem König von Saudi-Arabien, organisatorisch verbunden und soll die Leistung öffentlicher Einrichtungen innerhalb des Königreichs messen. Die Zielsetzung von Adaa lautet, Verfahren zur Leistungsmessung in öffentlichen Einrichtungen aufzubauen und zu initialisieren. Zu diesem Zweck stellt man die erforderliche Unterstützung durch die Nutzung einheitlicher Instrumente und Modelle bereit, die zur Kompetenz und Effizienz der öffentlichen Einrichtungen beitragen und auf diese Weise bessere Leistungen ermöglichen. Adaa hat sich ebenso zum Ziel gesetzt, öffentliche Einrichtungen mithilfe von effektiven Schulungen und Beratung zur Leistungsmessung besser zu befähigen, und so letztlich deren Leistungsexzellenz möglich zu machen.

